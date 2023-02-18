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    • Güncel
    • 19.02.2023 05:27
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    • 19.02.2023 05:27
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    Türk Hava Yolları tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları tahliye uçuşlarını 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak sürdüreceğini açıkladı.

    DHA
    THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart’a kadar uzattı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları(THY), bu tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı.



    Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir" denildi.



    THY 3 BİN 32 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
    Depremin ilk gününden bu yana bölgeye yaptığı uçuşlarla arama-kurtarma ekiplerini taşıyan THY, düzenlediği tahliye uçuşlarıyla 265 bin 754 vatandaşı taşıdı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Şimdiye kadar deprem ile ilgili bin 516 gidiş dönüş sefer (3 bin 32 uçuş) yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşıdık" paylaşımında bulundu.

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