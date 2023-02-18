Konya'da fay hattı var mı sorusu arama motorlarında binlerce vatandaş tarafından merakla araştırıldı. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldi. Peki, Konya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, fay hattı kırıldı mı? FAY hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar
KONYA'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?
Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.
Kızılören grabeni (havzası) BKB-DGD gidişli eğim atımlı normal kenar fayları ile sınırlı egemen olarak Miyosen-Pliyosen yaşlı kayaçları kapsayan bir çöküntü havzasıdır.
FAY NEDİR?
Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.
Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.