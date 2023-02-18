Konya'da fay hattı var mı sorusu arama motorlarında binlerce vatandaş tarafından merakla araştırıldı. Vatandaşlar konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldi. Peki, Konya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Konya deprem bölgesi mi, fay hattı kırıldı mı? FAY hattı sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar