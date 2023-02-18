Deprem bölgesinde doktor olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan elektrikçi tutuklandı

ÜZERİNDEN 8 BİN LİRA İLE 1 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin Hatay'da aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada önce şüphelinin kimliğini belirledi. İstanbul'a geldiği öğrenilen şüpheli N.E. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 8 bin 650 lira ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

DOKTOR OLDUĞUNA İNANDIRARAK DOLANDIRICILIK YAPTI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin asıl mesleğinin Elektrikçilik olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin Deprem bölgesinde bir kaç küçük yaralanma olayında pansuman yaparak çevresinde güven sağladığı ve depremzedeleri doktor olduğuna inandırarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.