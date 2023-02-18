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    • Güncel
    • 18.02.2023 21:39
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    • 18.02.2023 21:39
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    Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çorum'da iki ayrı depremin meydana geldiğini duyurdu. 20.54'de meydana gelen depremlerin 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde olduğu belirlendi.

    Çorum’da iki ayrı deprem

    Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.



    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.66 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 21.03'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 9.3 kilometre derinlikte meydana geldi.

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