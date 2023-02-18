Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2023 21:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2023 21:53
    ABONE OL

    Çorum depremi vatandaşı korkuttu! Çorum'da fay hattı var mı? ART ARDA iki deprem! Küçük depremler büyüklerin habercisi mi?

    Çorum son dakika deprem meydana gelmesiye vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Küçük depremler büyük depremin habercisi mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Çorum'da fay hattı var mı? Küçük depremler haberci mi? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Çorum depremi vatandaşı korkuttu! Çorum’da fay hattı var mı?

    Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alına bilgiye göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ÇORUM'DA PEŞ OPEŞE DEPREM!

    Depremin derinliği 5 kilometre olarak saptandı. AFAD'ın verilerine göre Çorum'da saat 20.54'te 3.7 büyüklüğünde ve saat 21.03'te ise 3.6 büyüklüğünde depremler oldu.

    YIKICI DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?

    Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir.

    KÜÇÜK DEPREMLER NE ANLAMA GELİR?

    Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "artçı depremler" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

    EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak açıklanıyor.

        ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir olarak biliniyor.

        İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum olarak açıklanıyor.

        BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt olarak listeleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal medyada BABALA TV internette Ekşi Sözlük!
        Haberler Güncel Çorum depremi vatandaşı korkuttu! Çorum'da fay hattı var mı? ART ARDA iki deprem! Küçük depremler büyüklerin habercisi mi?
            SON DAKİKA