Çorum depremi vatandaşı korkuttu! Çorum'da fay hattı var mı? ART ARDA iki deprem! Küçük depremler büyüklerin habercisi mi?

ÇORUM'DA PEŞ OPEŞE DEPREM!

Depremin derinliği 5 kilometre olarak saptandı. AFAD'ın verilerine göre Çorum'da saat 20.54'te 3.7 büyüklüğünde ve saat 21.03'te ise 3.6 büyüklüğünde depremler oldu.

YIKICI DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?

Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir.