Çorum depremi vatandaşı korkuttu! Çorum'da fay hattı var mı? ART ARDA iki deprem! Küçük depremler büyüklerin habercisi mi?

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alına bilgiye göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇORUM'DA PEŞ OPEŞE DEPREM!
Depremin derinliği 5 kilometre olarak saptandı. AFAD'ın verilerine göre Çorum'da saat 20.54'te 3.7 büyüklüğünde ve saat 21.03'te ise 3.6 büyüklüğünde depremler oldu.
YIKICI DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir.
KÜÇÜK DEPREMLER NE ANLAMA GELİR?
Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "artçı depremler" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.
EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman olarak açıklanıyor.