Türkiye’nin kucakladığı 'Enkaz’ bebeğin filmlere konu olan hikayesi! Enkaz bebeğin amcası "Kardeşimin emanetine kavuştum"

Kahramanmaraş merkezli asrın çifte depremleri 10 ili etkiledi. Binlerce ev yıkılırken depremin 11'inci gününde de can kaybı 36 bini geçti. Enkaz altında hayatını kaybedenlerin geride kalan hikayesi ise yürekleri burkuyor. Abid ailesi de onlardan biriydi. Aile, Suriye'deki savaştan kaçıp Kahramanmaraş'a sığınmışlardı.

ENKAZ BEBEK 2 AY ÖNCE DOĞMUŞTU!

Yeni evli çiftin 2 ay önce bir kız bebeği dünyaya geldi. Deprem de onların da mutlu yuvasını yerle bir oldu. Meydana gelen asrın çifte depremlerinde anne ve baba enkazda can verdi. Enkaz Bebek olarak bilinen Fatma ise 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Komşuların ağlama sesini duyup çıkardığı bebeğin burnu bile kanamamıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN UÇAĞIYLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ