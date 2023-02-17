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    • 17.02.2023 09:51
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    Türkiye’nin kucakladığı 'Enkaz’ bebeğin filmlere konu olan hikayesi! Enkaz bebeğin amcası "Kardeşimin emanetine kavuştum"

    Kahramanmaraş merkezli asrın çifte depremlerinde anne ve babası vefat eden kendi ise 2 gün sonra enkazdan komşuları tarafından sağ çıkarılan ‘Enkaz Bebek’ Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilmişti. Ardından ismi bilinmediği için alnına 'Enkaz bebek' yazılan 2 aylık bebeğinin isiminin Fatma olduğu öğrenildi. "Enkaz bebek” denilen ama adı ‘Fatma’ olan 2 aylık bebek amcasına teslim edildi. Tek yakını olan amca buruk sevincini "Kardeşimin emanetine kavuştum” sözleriyle paylaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ’Enkaz’ bebeğin filmlere konu olan hikayesi!

    Kahramanmaraş merkezli asrın çifte depremleri 10 ili etkiledi. Binlerce ev yıkılırken depremin 11'inci gününde de can kaybı 36 bini geçti. Enkaz altında hayatını kaybedenlerin geride kalan hikayesi ise yürekleri burkuyor. Abid ailesi de onlardan biriydi. Aile, Suriye'deki savaştan kaçıp Kahramanmaraş'a sığınmışlardı.

    ENKAZ BEBEK 2 AY ÖNCE DOĞMUŞTU!

    Yeni evli çiftin 2 ay önce bir kız bebeği dünyaya geldi. Deprem de onların da mutlu yuvasını yerle bir oldu. Meydana gelen asrın çifte depremlerinde anne ve baba enkazda can verdi. Enkaz Bebek olarak bilinen Fatma ise 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Komşuların ağlama sesini duyup çıkardığı bebeğin burnu bile kanamamıştı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN UÇAĞIYLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

    Adı bile bilinmeyen bebeği bir komşu kadın, sağlık ekiplerine teslim etti. Kimsesiz bebek sağlık görevlilerinin gözetiminde Cumhurbaşkanlığı'nın uçağıyla Ankara'ya gönderildi.

    ADI "ENKAZ BEBEK" KOYULDU

    Küçücük bedenin ağır yükü kundağındaki nota yazılmıştı. Adı 'Enkaz bebek' koyuldu. Bulunduğu mahalle ve onu bulan komşunun telefon numarası yazılıydı kağıtta. Alnında da keçeli kalem ile bir not vardı ama okunmuyordu.

    ENKAZ BEBEĞİN AMACASINA ULAŞILDI

        TRT Haber, alnındaki o notun peşine düştü. 'Alın yazısı' başındaki o notla şekillenecekti. Kundağındaki kağıtta yazılı telefon numarası tespit edilip arandı. Telefonu bebeği bulan depremzede komşu açtı. Bebeğin adını bilmediğini sadece bir amcasını sokakta daha önce gördüğünü anlattı. Küçük yavrunun hikayesi "Adı şimdilik 'Enkaz bebek' Refakatçisiz bebekler devlet korumasında" başlığıyla servis edildi.

        "BEBEĞİM SİZDEYMİŞ"

        Saatler sonra amca ortaya çıktı. Bebeği sağlık görevlilerine teslim eden komşuya gidince "Beni az önce bir gazeteci aradı, bebek onda sanırım" yanıtını aldı. Komşu kadının verdiği numarayı arayan amca yalvarıyordu: "O benim kardeşimin bebeği.. Kardeşim gelinimiz öldü. Bebeğim sizdeymiş"

        ENKAZ BEBEK" DENİLEN AMA ADI 'FATMA' OLAN 2 AYLIK BEBEK AMCASINA TESLİM EDİLDİ

        TRT Haber, amcaya bebek ile ilgili bilgiyi verip Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerini harekete geçirdi. Depremzede amca enkazdan çıkardığı evraklarla Ankara'ya getirildi. Gerekli prosedürler tek tek yerine getirildi. Bakanlık yetkililerinin incelemesi sonucunda amcanın kimliği teyit edildi. Ve depremden 10 gün sonra "Enkaz bebek" denilen ama adı 'Fatma' olan 2 aylık bebek amcasına teslim edildi. Amca buruk sevincini "Kardeşimin emanetine kavuştu" sözleriyle paylaştı.

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        Haberler Güncel Türkiye’nin kucakladığı 'Enkaz’ bebeğin filmlere konu olan hikayesi! Enkaz bebeğin amcası "Kardeşimin emanetine kavuştum"
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