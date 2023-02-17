Konya’da yürekleri sızlatan haber: 7 depremzede çıkan yangında hayatını kaybetti!

Yangın, Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İŞ MAKİNALARIYLA EVİN ENKAZI KALDIRILDI