Asrın felaketinde İsias faciası böyle geldi! Boş apartmanı otele çevirdiler



"Otelin temel 1990-1991'de atılıyor. Bir sebepten ötürü kaba inşaat aşamasında yapım aşaması durunca yapı 2001'e kadar atıl vaziyette kalıyor. Kaba inşaat 10 yıl yağmur ve kara maruz kaldığından korozyona uğradı. Aile apartmanı olarak tasarlanan yapı 2001'de kurulan şirket, belediyeden otel ruhsatı alıyor. 1999 öncesinde yapılan tüm yapılar gibi bu yapı da riskli inşaatlardan biri. Atatürk Bulvarı zemin sıvılaşması olan bir alan. 1999 öncesi yapılan binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelmeliydi. 2000 öncesi binalarda demirler nervürlü değil, harçlar elle karılıyordu. Sonraki yıllarda da yapı denetim ve mühendislik hizmetlerinin birçoğu 2018 yılına kadar kağıt üzerinde kaldı." dedi.