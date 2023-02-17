Asrın felaketinde İsias faciası böyle geldi! Boş apartmanı otele çevirdiler

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Adıyaman'da enkaza dönen İsias Otel'de 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 28 kişi öldü. Otelde konaklayan 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı ortaokul voleybol takımı kafilesinden ise kurtulan olmadı. On katlı otelde kaç kişinin kaldığına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor. Depremde enkaza dönen otelin sahibi Bozkurt ailesinden 4 kişi gözaltına alındı. 1990'ların başında Bozkurt ailesi apartman olarak inşa edilen binanın sonraki yıllarda otele dönüştürüldüğünü ortaya koydu.
BAZI KOLONLAR ÜST KATTA KESİLMİŞ
Konut olarak planlanan yapının işlevi 2001'de İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin kurulmasıyla değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İşletme Belgeli konaklama tesisindeki oda sayısı 37'den 2005'te 66 odaya, otelin kapasitesi ise 132 yatağa yükseltildi. Otelin yıkılmadan önce lobide çekildiği belirtilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğrafta lobideki bazı kolonların üst katta kesildiğine dikkat çekiliyor. Dört yıldızlı otelin, işletmenin hizmete girdikten sonra son olarak 2021'de sermaye yapısının değiştiği, hisse devirleriyle otelin büyük ortağının Mehmet Fatih Bozkurt olduğu bilgisine ulaştık. Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Tunç, otele ilişkin şu iddiaları dile getirdi: