Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ebrar Sitesi’nde 1250 kişinin öldüğü iddia edildi

    Kahramanmaraş’ta depremde 12 bloğundan 8’i yıkılan hayırlı anlamına gelen Ebrar Sitesi’nde ölenlerin sayısı 250’yi geçti. Enkaz altında hala 1000’e yakın kişinin olduğu iddia edildi. Katil müteahhit Tevfik Tepebaşı, izini kaybettirdi...

    Hiç hayırlı olmadı

    K.Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde binlerce bina yıkıldı. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de 7.7'lik ve 7.6'lık depreme dayanamadı. Enkazında şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçtiği açıklandı. Hala enkaz altında 1000'in üzerinde insanın olduğu iddiası ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hayırlı" anlamına gelen Ebrar Sitesi'nde ölenlerin, 2020'deki Elazığ'da meydana gelen depremde ölenlerin 6 katı kadar olduğunu anlattı. Toplam 320 dairelik siteleri 1999 depreminden sonra yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı, sırra kadem bastı. İstanbul'da saklandığı tahmin edilse de hala yakalanamadı.



    54 MÜTEAHHİT TUTUKLANDI
    Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan 54, adli kontrol verilen 47, yakalama kararı çıkarılan 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı 27 olarak açıklandı. 4 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmekte" dedi.



    'HATAY'SIZ MAHALLE
    Yüzyılın afetinde, Hatay'da binlerce bina yıkıldı. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yüksek katlı binalar dimdik ayakta kaldı. Sadece bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu anlaşıldı. Bu mahalledeki tüm binaların, 1999 depremi sonrası projelere uygun olarak yapıldığı hatırlatıldı. Ayrıca bölgede fay hattı da incelenerek dayanıklılığın başka nedeni olup olmadığı araştırılmaya başlandı.



        YAŞAM ÜÇGENİ!
        İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada 'depremde çökme riski' tartışması yarattı. Üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren yapının müteahhidi Eser Karataş, "Bu binaya belediye tarafından 2013'te iskan verildi. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun. Sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşların; önceki paylaşımlarını kaldırarak, tekrar paylaşım yapmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız" ifadesini kullandı.



        DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRDÜ
        Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'ndaki yıkılmayan bir bina dikkat çekti. Alt kattaki züccaciye dükkanında hiçbir tabak çanak kırılmazken, gözler binanın müteahhitine çevrildi. Binayı yapan Akın Öncül, "Biz sadece projeye ve kurallara uygun bina yaptık. İnşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştık. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Deprem değil bina öldürüyor" dedi. Etrafındaki evler yerlebir olurken, bu bina dimdik ayakta kaldı.



        12 MİLYAR LİRALIK ENKAZ
        Deprem bölgesinde, arama-kurtarma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 50 bini aşkın binanın yıkıldığı ya da acil yıkılması gerektiği hatırlatıldı. Yıkım müteahhitleri, bu iş bedelinin 12 milyar lirayı aşacağını anlattı. Bu arada mevcut enkazların kaldırılması için izinler alındı. Molozlar, şehirlerin belirlenen bölgelerine taşınmaya başlandı. Bunun en az bir ayı bulacağı anlaşıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deprem bölgesinde son durum!
        Haberler Güncel Ebrar Sitesi’nde 1250 kişinin öldüğü iddia edildi
            SON DAKİKA