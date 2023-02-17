Ebrar Sitesi’nde 1250 kişinin öldüğü iddia edildi

K.Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde binlerce bina yıkıldı. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de 7.7'lik ve 7.6'lık depreme dayanamadı. Enkazında şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçtiği açıklandı. Hala enkaz altında 1000'in üzerinde insanın olduğu iddiası ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hayırlı" anlamına gelen Ebrar Sitesi'nde ölenlerin, 2020'deki Elazığ'da meydana gelen depremde ölenlerin 6 katı kadar olduğunu anlattı. Toplam 320 dairelik siteleri 1999 depreminden sonra yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı, sırra kadem bastı. İstanbul'da saklandığı tahmin edilse de hala yakalanamadı.