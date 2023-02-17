Ebrar Sitesi’nde 1250 kişinin öldüğü iddia edildi

K.Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde binlerce bina yıkıldı. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de 7.7'lik ve 7.6'lık depreme dayanamadı. Enkazında şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçtiği açıklandı. Hala enkaz altında 1000'in üzerinde insanın olduğu iddiası ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hayırlı" anlamına gelen Ebrar Sitesi'nde ölenlerin, 2020'deki Elazığ'da meydana gelen depremde ölenlerin 6 katı kadar olduğunu anlattı. Toplam 320 dairelik siteleri 1999 depreminden sonra yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı, sırra kadem bastı. İstanbul'da saklandığı tahmin edilse de hala yakalanamadı.
54 MÜTEAHHİT TUTUKLANDI
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan 54, adli kontrol verilen 47, yakalama kararı çıkarılan 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı 27 olarak açıklandı. 4 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmekte" dedi.
'HATAY'SIZ MAHALLE
Yüzyılın afetinde, Hatay'da binlerce bina yıkıldı. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yüksek katlı binalar dimdik ayakta kaldı. Sadece bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu anlaşıldı. Bu mahalledeki tüm binaların, 1999 depremi sonrası projelere uygun olarak yapıldığı hatırlatıldı. Ayrıca bölgede fay hattı da incelenerek dayanıklılığın başka nedeni olup olmadığı araştırılmaya başlandı.