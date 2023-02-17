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    • 18.02.2023 00:27
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    • 18.02.2023 00:55
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    Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni isimler

    Başkan Erdoğan imzalı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ilan edildi. Buna göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Atama kararları Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.



    Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

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    Haberler Güncel Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni isimler
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