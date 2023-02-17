AFAD duyurdu: Asrın felaketinde afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı!

AFAD 'AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ' BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI DUYURDU

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

"AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ" E-DEVLET ÜZERİNDE YAPILABİLECEK

Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.