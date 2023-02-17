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    • Güncel
    • 17.02.2023 18:55
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    • 17.02.2023 18:55
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    AFAD duyurdu: Asrın felaketinde afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından afet bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar, başvurularını e-Devlet'te AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Afetzedeler için barınma desteği başvuruları başladı!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

    AFAD 'AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ' BAŞVURULARININ BAŞLADIĞINI DUYURDU

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için Afetzede Barınma Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

    "AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ" E-DEVLET ÜZERİNDE YAPILABİLECEK

    Bu durumdaki kişiler, barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

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    Haberler Güncel AFAD duyurdu: Asrın felaketinde afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı!
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