İHA'lar ile havadan komandolarla karadan yağma nöbeti!

Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı birlikler ise depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini sağlıyor. Komandolar Hatay'ın sokaklarında devriye atarak yağma ve hırsızlık gibi olayları önüne geçiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN