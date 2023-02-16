İHA'lar ile havadan komandolarla karadan yağma nöbeti!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından afet bölgelerinde hırsızlık ve yağmalama haberleri sık sık gündeme geldi. Deprem etkisi ile boş kalan dükkanlardan temel ihtiyaç dışında eşya taşıyan yağmacılar için ekipler harekete geçti.
Tespit edilen şahıslara gereken ceza verilirken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sıkı bir önlem daha aldı. Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.
İHA İLE HAVADAN YAĞMA NÖBETİ
Ekipler aynı zamanda İHA'larla havadan da denetimlerini sürdürüyor. Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri, İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi.
"Nurdağı ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor."
KOMANDOLAR KARADAN DENETİMDE!
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası komandolar deprem bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini de sağlıyor.