Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2023 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 11:20
    ABONE OL

    İHA'lar ile havadan komandolarla karadan yağma nöbeti!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın depremlerin ardından afet bölgelerindeki yağma olaylarının önüne geçebilmek amacıyla İHA’lar havadan, komandolar ise karadan sıkı denetim gerçekleştiriyor.

    takvim.com.tr
    İHA’lar ile havadan yağma nöbeti!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinin ardından afet bölgelerinde hırsızlık ve yağmalama haberleri sık sık gündeme geldi. Deprem etkisi ile boş kalan dükkanlardan temel ihtiyaç dışında eşya taşıyan yağmacılar için ekipler harekete geçti.

    Tespit edilen şahıslara gereken ceza verilirken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sıkı bir önlem daha aldı. Kent genelinde ve ilçelerde devriye görevini yürüten ekipler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı enkaz alanlarında ve hasar gören binaların önünde nöbet tutuyor.

    İHA İLE HAVADAN YAĞMA NÖBETİ

    Ekipler aynı zamanda İHA'larla havadan da denetimlerini sürdürüyor. Gaziantep emniyet Müdürlüğü ekipleri, İHA görüntüsünü paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi.

    "Nurdağı ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'larıyla can ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçlarının engellenmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz 7/24 devam ediyor."

    KOMANDOLAR KARADAN DENETİMDE!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası komandolar deprem bölgesine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini de sağlıyor.

        Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası en çok yıkıcı etkinin yaşandığı Hatay'da, halk geceyi çadır kentlerde geçirirken, sağ kurtulan vatandaşların çoğu ise Hatay'ı terk etmiş durumda.

        Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı birlikler ise depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılırken yanı sıra kentin asayiş ve güvenliğini sağlıyor. Komandolar Hatay'ın sokaklarında devriye atarak yağma ve hırsızlık gibi olayları önüne geçiyor.

        haberin devamı
        haberin devamı

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
        Haberler Güncel İHA'lar ile havadan komandolarla karadan yağma nöbeti!
            SON DAKİKA