Asrın Depreminde hayatını kaybedenler "kan örneği" ile tespit ediliyor

Prof. Dr. Çekin, Adana ve çevresindeki illerden kendilerine başvurmak isteyenler için ekiplerinin hazır olduğunu belirtti. Çalışmaların önemli bir bölümünün Biyoloji İhtisas Dairesinde başladığını, olguları kısa sürede sonuçlandıracaklarını söyleyen Necmi Çekin, "Yakınını arayıp kurumumuza başvuran 50 kadar kişinin çalışma sonuçları rapor edilerek savcılarımıza iletildi. Bu kapsamda kimliği tespit edilen 50 cenaze yakınlarına teslim edildi. Yine de elimizde 60 kadar kimliği tespit edilememiş olgu var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların kimlikleri ancak yakınlarının başvurusuyla tespit edilebilecek. Tüm biyoloji ihtisas dairelerinin çalışmaları ortak havuzda. Onun için örnekler üzerindeki çalışmalar Gaziantep, Diyarbakır ya da İstanbul'da da yapılsa sistem birbirini görüyor. Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." ifadelerini kullandı.

CENAZELERDEN ÖRNEKLER ALINIYOR