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    • 16.02.2023 16:07
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    • 16.02.2023 16:07
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    Asrın Depreminde hayatını kaybedenler "kan örneği" ile tespit ediliyor

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde yaşamını yitiren ve yakınları tarafından teşhis edilemeyen cenazelerin kimlik tespiti, Adana'daki "Acil DNA Birimi"nde yapılıyor. Konuya ilişkin konuşan Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzedelerin kimlik tespiti için kan örneği verilmeli!

    Asrın depremi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimlik tespitinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." diye konuştu.

    KİMLİK TESPİTİ İÇİN KAN ÖRNEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DNA TARAMASI BAŞLATILDI

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde teşhisi yapılamayan cenazelerin kimliklerinin DNA taramasıyla belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi görevlendirildi. Kurum bünyesindeki Acil DNA Birimi, teşhis edilemeyenlerin kimliğini belirlemek için yakınlarından alınan kan örnekleri doğrultusunda DNA taraması başlattı.

    YAKININI BULAMAYANLARDAN ALINAN KAN ÖRNEKLERİ KİMLİKLER TESPİT EDİLİYOR

    Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, AA muhabirine, kurumda biyolog ve teknikerlerle örnekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.Necmi Çekin, daha ileri aşama gereken çalışmalarda kemik ve diş gibi olgular için Adli Tıp Kurumunun Gaziantep ve Diyarbakır grup başkanlıklarındaki biyoloji ihtisas dairelerinin devreye girdiğini söyledi. Yakınını bulamayanlardan alınan kan örneklerinin ortak sisteme yükleneceğini ifade eden Çekin, "Sistem, örnek başka yerde çalışılmış olsa da otomatik olarak eşleyip ortaya koyabilecek." diye konuştu.

    "KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN 50 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ"

        Prof. Dr. Çekin, Adana ve çevresindeki illerden kendilerine başvurmak isteyenler için ekiplerinin hazır olduğunu belirtti. Çalışmaların önemli bir bölümünün Biyoloji İhtisas Dairesinde başladığını, olguları kısa sürede sonuçlandıracaklarını söyleyen Necmi Çekin, "Yakınını arayıp kurumumuza başvuran 50 kadar kişinin çalışma sonuçları rapor edilerek savcılarımıza iletildi. Bu kapsamda kimliği tespit edilen 50 cenaze yakınlarına teslim edildi. Yine de elimizde 60 kadar kimliği tespit edilememiş olgu var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların kimlikleri ancak yakınlarının başvurusuyla tespit edilebilecek. Tüm biyoloji ihtisas dairelerinin çalışmaları ortak havuzda. Onun için örnekler üzerindeki çalışmalar Gaziantep, Diyarbakır ya da İstanbul'da da yapılsa sistem birbirini görüyor. Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." ifadelerini kullandı.

        CENAZELERDEN ÖRNEKLER ALINIYOR

        Hatay'da arama kurtarma ekiplerince enkazlardan çıkarılan ve bölgede yakınları tarafından teslim alınmayan cenazeler, Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen Yeni Narlıca Mezarlığı ile kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta oluşturulan alanlara getiriliyor. Cumhuriyet savcısı, adli tıp uzmanı, adli tıp teknikeri ve ikişer hemşirenin görev yaptığı, ölü muayene işleminin yapıldığı bu alanlarda cenazelerden örnekler alınıyor.

        8 BİN 900 KİŞİNİN DNA TESPİTLERİ YAPILARAK KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Gassal hizmetlerinin ardından DNA örnekleri ile parmak izleri alınan cenazeler, açılan mezarlara defnediliyor. İl genelinde enkaz altından çıkarılan 8 bin 900 kişinin DNA tespitleri yapılarak kimlikleri belirlendi. Yakınlarını kaybedenler, Başsavcılıkça oluşturulan noktalara başvurmaları halinde, kan örneğinin Adli Tıp'ta incelenmesinin ardından cenazelerini alabilecek.

        DNA VE DOKU ÖRNEKLERİ DİYARBAKIR ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLİYOR

        Osmaniye'de kimlik tespiti için koordinasyon merkezi kuruldu Bu arada, Osmaniye'de enkazlardan çıkarılan kimliği belirlenemeyen cenazeler ve yakınını bulamayanlar için Osmaniye Adliyesinde de koordinasyon merkezi oluşturuldu. Cumhuriyet savcısı, polis ve adliye personelinden oluşan birimde, enkazlardan çıkarılan cenazelerle ilgili bilgiler dosyalanıyor. Kimliği belirlenemeyecek durumda olanlardan alınan DNA ve doku örnekleri Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderiliyor. Yakınlarına ulaşamayanlara öncelikle fotoğraflar gösterilerek teşhis etmesi isteniyor. Fotoğraftan teşhis edilemezse birinci derece yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılıyor.

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