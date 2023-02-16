Asrın Depreminde hayatını kaybedenler "kan örneği" ile tespit ediliyor

Asrın depremi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan cenazelerin kimlik tespitinin yapıldığı Adana Adli Tıp Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, "Yakınını arayan kişinin en yakın Adli Tıp Kurumuna sadece kan örneği vermesi yeterli. Alınan numunenin daha önce sisteme yüklenen örnekle eşleşmesiyle hayatını kaybedenin kimliği tespit ediliyor." diye konuştu.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN KAN ÖRNEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DNA TARAMASI BAŞLATILDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde teşhisi yapılamayan cenazelerin kimliklerinin DNA taramasıyla belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi görevlendirildi. Kurum bünyesindeki Acil DNA Birimi, teşhis edilemeyenlerin kimliğini belirlemek için yakınlarından alınan kan örnekleri doğrultusunda DNA taraması başlattı.
YAKININI BULAMAYANLARDAN ALINAN KAN ÖRNEKLERİ KİMLİKLER TESPİT EDİLİYOR
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, AA muhabirine, kurumda biyolog ve teknikerlerle örnekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.Necmi Çekin, daha ileri aşama gereken çalışmalarda kemik ve diş gibi olgular için Adli Tıp Kurumunun Gaziantep ve Diyarbakır grup başkanlıklarındaki biyoloji ihtisas dairelerinin devreye girdiğini söyledi. Yakınını bulamayanlardan alınan kan örneklerinin ortak sisteme yükleneceğini ifade eden Çekin, "Sistem, örnek başka yerde çalışılmış olsa da otomatik olarak eşleyip ortaya koyabilecek." diye konuştu.
"KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN 50 CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ"