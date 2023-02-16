CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, KAÇ TL? 3 maaşından 1'ini bağışladı! Genel Başkan maaşları...

KEMAL KILIÇDAROĞLU MAAŞI NE KADAR, NE KADAR BAĞIŞLADI?

Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar Türkiye Tek Yürek ortak yayını sonrası merak edildi. 1 maaşını bağışladığı belirten Kılıçdaroğlu'nun ne kadar kazandığı araştırılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ortalama maaşı;

💸 Üç aylık 232 bin 980 lira

💸 Devletten de genel müdür emeklisi; Üç aylık maaşı 155 bin 900 lira.

Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda bir aldığı maaş miktarı 388 bin 880 TL oluyor.

Kemal Kılıçdaroğlu aylık maaşı ise 129 bin 626 TL ediyor.

📌 Kılıçdaroğlu eski vekillik maaşı almıyor çünkü zaten vekil maaşı var aktif durumda. Yani 2 maaş biri vekil maaşı diğeri de genel müdür derecesinde emekli memur maaşı alıyor. Chp genel başlkanı olarak herhangi bir maaş alıp almadığı bilinmiyor.