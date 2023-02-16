CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, KAÇ TL? 3 maaşından 1'ini bağışladı! Genel Başkan maaşları...

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında araştırmalar hızlandı. 1 maaşını bağışlamasının ardından en sık aratılanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
KEMAL KILIÇDAROĞLU MAAŞI NE KADAR, NE KADAR BAĞIŞLADI?
Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar Türkiye Tek Yürek ortak yayını sonrası merak edildi. 1 maaşını bağışladığı belirten Kılıçdaroğlu'nun ne kadar kazandığı araştırılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ortalama maaşı;
💸 Üç aylık 232 bin 980 lira
💸 Devletten de genel müdür emeklisi; Üç aylık maaşı 155 bin 900 lira.
Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda bir aldığı maaş miktarı 388 bin 880 TL oluyor.
Kemal Kılıçdaroğlu aylık maaşı ise 129 bin 626 TL ediyor.
📌 Kılıçdaroğlu eski vekillik maaşı almıyor çünkü zaten vekil maaşı var aktif durumda. Yani 2 maaş biri vekil maaşı diğeri de genel müdür derecesinde emekli memur maaşı alıyor. Chp genel başlkanı olarak herhangi bir maaş alıp almadığı bilinmiyor.
Kılıçdaroğlu'nun vekil maaşına göre bağış yaptığı iddia edildi. Bu nedenle Türkiye Tek Yürek kampanyası için 129 bin 626 TL bağışladı.