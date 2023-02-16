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    • 16.02.2023 12:45
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    • 16.02.2023 12:48
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, KAÇ TL? 3 maaşından 1'ini bağışladı! Genel Başkan maaşları...

    Kemal Kılıçdaroğlu maaşı merak ediliyor. Türkiye Tek Yürek ortak yayınında 1 maşını daha depremzedeler için bağışladığını açıklayan Kılıçdaroğlu hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar sorusu yer aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kada?

    Kemal Kılıçdaroğlu hakkında araştırmalar hızlandı. 1 maaşını bağışlamasının ardından en sık aratılanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    KEMAL KILIÇDAROĞLU MAAŞI NE KADAR, NE KADAR BAĞIŞLADI?

    Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar Türkiye Tek Yürek ortak yayını sonrası merak edildi. 1 maaşını bağışladığı belirten Kılıçdaroğlu'nun ne kadar kazandığı araştırılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ortalama maaşı;

    💸 Üç aylık 232 bin 980 lira

    💸 Devletten de genel müdür emeklisi; Üç aylık maaşı 155 bin 900 lira.

    Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ayda bir aldığı maaş miktarı 388 bin 880 TL oluyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu aylık maaşı ise 129 bin 626 TL ediyor.

    📌 Kılıçdaroğlu eski vekillik maaşı almıyor çünkü zaten vekil maaşı var aktif durumda. Yani 2 maaş biri vekil maaşı diğeri de genel müdür derecesinde emekli memur maaşı alıyor. Chp genel başlkanı olarak herhangi bir maaş alıp almadığı bilinmiyor.

    Kılıçdaroğlu'nun vekil maaşına göre bağış yaptığı iddia edildi. Bu nedenle Türkiye Tek Yürek kampanyası için 129 bin 626 TL bağışladı.

        KILIÇDAROĞLU TOPLAM MAAŞI NE KADAR?

        Toplamda 3 yerden maaş kazanan Kılıçdaroğlu'nun maaşının en az 129 bin TL olduğu belirtildi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

        Kemal Kılıçdaroğlu (önceki soyadı: Karabulut,17 Aralık 1948 Ballıca, Nazımiye, Tunceli doğumludur. Türk ekonomist, siyasetçi, bürokrat ve Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanıdır. 22 Mayıs 2010 tarihinden beri genel başkanlık görevini sürdürmektedir. 2002–2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir 2. Bölge Milletvekili olarak tekrar Meclis'e girmiştir. 2018 genel seçimlerinde yine İzmir 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir.

        Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye (Lisans) Bölümünden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992–1996 ve 1997–1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumunun (SSK) genel müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında CHP'ye katılmıştır ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştur fakat oyların %37'sini alarak ikinci sırada yer almıştır.

            2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1.189 oy alarak Genel Başkan seçilmiştir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin oyunu %5,11 oranında artırmıştır.

            CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştır. Aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçilmiştir.

            1- KILIÇDAROĞLU MEMUR EMEKLİSİ Mİ? EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ Mİ?

            Bu konuyu iki başlık altında ele almamız gerekmektedir.

            - Kılıçdaroğlu'nun 1999 tarihinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu biliyoruz.(CHP internet sitesi) Her ne kadar Müsteşar Yardımcılığı yapmışsa da Genel Müdürler ile Müsteşar Yardımcılarının emeklilik açısından statüleri eşit olup aynı emekli maaşını almaktadırlar. Yani Kılıçdaroğlu 1999 tarihinde memur emeklisidir.

            - Şuan Kılıçdaroğlu memur emeklisi değildir. Çünkü, Kılıçdaroğlu 5434 sayılı Kanunun kendisine verdiği bir haktan yararlanarak 22. dönem milletvekili seçildikten sonra kısa bir süre hem müsteşar yardımcı emekli maaşını almış hem de Milletvekili maaşını almıştır. Kısa bir süre sonra tekrar Milletvekilliğinden emekli olmak için müracaat etmiş ve olmuştur. Yani Kılıçdaroğlu şuan memur emeklisi değil Emekli Sandığı emeklisidir. Şuan Genel Müdür emekli maaşı değil Milletvekili emekli maaşı almaktadır. Genel Müdür emekli maaşı ile Milletvekili emekli maaşı arasında ciddi bir fark vardır.

                KILIÇDAROĞLU MİLLETVEKİLİ OLDUĞU İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİ EMEKLİ MAAŞI KESİLİR Mİ?

                Emekli Sandığı iştirakçisi olarak çalışıp da 1. derecenin 4. kademesine geldikten sonra emekliye ayrılanlardan daha sonra Milletvekili olanların; ek göstergeleri ile makam tazminatı almakta olanların makam tazminatı göstergeleri, seçildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, yasama organı üyeleri için öngörülen ek gösterge ve makam tazminatı göstergesine yükseltilmekte idi. Ancak, yapılan değişiklikle Milletvekili emekli maaşları Cumhurbaşkanı maaşına endekslenmiştir. Yani bunlar Milletvekilliğinden emekli olmuş gibi işlem görmektedir.

                Ayrıca bu durumda olanların emekli maaşları da kesilmemektedir. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde emekli maaşı kesilmeyecek istisnalar arasında Milletvekilleri de sayılmaktadır.


                Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun hem Milletvekili emekli maaşını hem de Milletvekili maaşını almasına hukuki hiçbir engel bulunmamaktadır. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kanunun verdiği haktan yararlanarak hem Milletvekili emekli maaşını hem de Milletvekili maaşını aldığını ileri sürerek ayıplayabilir miyiz? Halkçı birisi nasıl böyle bir şey yapabilir diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Yalnız şunu da belirtelim ki bu hak gariban memur için yoktur. Fakat meydanlarda bu konuda bir söz duyamadık. Seçim Bildirgesinde bu ayrıcalığın kaldırılacağına ilişkin bir ifadeye de rastlamadık. Bu ayrıcalığın kaldırılması için mücadele edilirse onu da alkışlarız.
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                Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, KAÇ TL? 3 maaşından 1'ini bağışladı! Genel Başkan maaşları...
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