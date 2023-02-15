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    • Güncel
    • 15.02.2023 21:28
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    • 15.02.2023 21:41
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    Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, KAÇ TL? Depremzedelere 1 maaş bağışladı! Genel Başkan maaşları ne kadar?

    Kemal Kılıçdaroğlu maaşı merak ediliyor. Türkiye Tek Yürek ortak yayınında 1 maşını daha depremzedeler için bağışladığını açıklayan Kılıçdaroğlu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar?

    Kemal Kılıçdaroğlu hakkında araştırmalar hızlandı. 1 maaşını bağışlamasının ardından en sık aratılanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne akdar sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    KEMAL KILIÇDAROĞLU MAAŞI NE KADAR, NE KADAR BAĞIŞLADI?

    Kemal Kılıçdaroplu maaşı merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 bin TL bağışladığı belirtildi.

    KILIÇDAROĞLU TOPLAM MAAŞI NE AKDAR?

    70 bin TL Milletvekili maaşı alan Kılıçdaroğlu 40 bin TL'de emekli maaşı alıyor. Toplamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri 110 bin TL.

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    Çelik’ten flaş açıklamalar
    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu maaşı ne kadar, KAÇ TL? Depremzedelere 1 maaş bağışladı! Genel Başkan maaşları ne kadar?
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