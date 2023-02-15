KEMAL KILIÇDAROĞLU MAAŞI NE KADAR, NE KADAR BAĞIŞLADI?

Kemal Kılıçdaroplu maaşı merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 bin TL bağışladığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU TOPLAM MAAŞI NE AKDAR?

70 bin TL Milletvekili maaşı alan Kılıçdaroğlu 40 bin TL'de emekli maaşı alıyor. Toplamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylık geliri 110 bin TL.