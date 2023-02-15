BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına video mesaj: Seninleyiz Türkiye

Guterres mesajında, "Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi." dedi.

Guterres şunları söyledi;

"Sevgili dostlar Türk halkına en derin taziylerimi iletmek ve onlarla büyük dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıyasınız. Ama yalnız değilsimiz. Birleşmiş Milletler yanınızda ve size yardımcı olmak için çalışıyoruz. Acı ve yıkım görüntülerini gördüğümde çok iyi bildiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığımdan dolayı bölgeyi çok kez ziyaret ettim. Ve tanıştığım insanların sıcaklığını ve cömertliğini asla unutmayacağım.