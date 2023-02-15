BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına video mesaj: Seninleyiz Türkiye

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye devlet ve millet olarak el ele verip yaraları sarmak için kolları sıvadı.
Tüm TV kanallarının ortak yayınıyla "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" ekranlara geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN YAYINA KATILDI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na video mesaj gönderdi.
Guterres mesajında, "Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi." dedi.
Guterres şunları söyledi;
"Sevgili dostlar Türk halkına en derin taziylerimi iletmek ve onlarla büyük dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıyasınız. Ama yalnız değilsimiz. Birleşmiş Milletler yanınızda ve size yardımcı olmak için çalışıyoruz. Acı ve yıkım görüntülerini gördüğümde çok iyi bildiğim yerlerdeki insanları görüyorum. Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığımdan dolayı bölgeyi çok kez ziyaret ettim. Ve tanıştığım insanların sıcaklığını ve cömertliğini asla unutmayacağım.
Türkiye, en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir ve Suriyeli komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemektedir.
Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorrum. Tıpkı yıllardır ihtiyaç sahiplerine destek olduğunuz gibi. Muazzam acılar karşısında yüreklerimiz sızlıyor. İhtiyaçlar çok fazla. Ama şimdi sizi desteklemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet ediyoruz. Seninleyiz Türkiye."