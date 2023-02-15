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    • Güncel
    • 15.02.2023 23:10
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    • 15.02.2023 23:27
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    Avrupa Parlamentosu'nda rezil görüntüler! PKK'lı teröristler terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını astı

    Avrupa Parlemontosu rezil görüntülere sahne oldu. PKK'lı teröristler terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için slogan atıp paçavra açtılar. Türkiye skandala sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP’ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez. Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir." ifadelerine yer verildi.

    AP’de rezil görüntüler

    Her fırsatta terör örgütü PKK'ya destek çıkan Avrupa yine büyük bir rezilliğe imza attı.

    AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN TERÖRİST BAŞININ PAÇAVRALARINI AÇTILAR
    Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında PKK'lı teröristler terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp paçavra asmasına rağmen müdahale edilmedi.

    TÜRKİYE SKANDALA TEPKİ GÖSTERDİ
    Türkiye skandala tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu sırasında propaganda eylemi yapabilmesini ve buna müdahale edilmemesini kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün PKK iltisaklı bir grubun, AP Genel Kurul toplantısı sırasında gösteri düzenlediği ve yasama faaliyetlerini sabote ettiği görüldüğü belirtildi.

    "KABUL EDİLEMEZ"
    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP'ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez. Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir. Şiddetle kınadığımız bu eylem, Avrupa Birliği'nin ve onun özelinde AP'nin terörle mücadeledeki aczini ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir."

    "ZAFİYET"
    AP ve diğer AB kurumlarının bu kayıtsız tutumlarını sürdürdükleri sürece, AB terör örgütü listesinde yer almasına rağmen, PKK'nın AB içerisinde varlığının ve etkinliğinin sonlandırılmasının mümkün olamayacağına işaret edilen açıklamada, "Terör örgütü mensubu bu kişilerin, Parlamento binasına kim veya kimlerin aracılığıyla fütursuzca girdikleri mutlaka sorgulanması gereken bir zafiyettir." ifadesi kullanıldı.

    Benzer bir PKK provokasyonu sonrası, AP Başkanlık Bürosunun 21 Kasım 2017 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla, AB terör örgütü listesinde yer alan terör örgütleriyle ilişkili kişi ve grupların AP binalarına girişinin yasaklandığının anımsatıldığı açıklamada, "AP'nin, daha önce aldığı bu kararı bugün de titizlikle uygulamasını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

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    Haberler Güncel Avrupa Parlamentosu'nda rezil görüntüler! PKK'lı teröristler terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını astı
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