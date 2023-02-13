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    Şiddetli artçılar sürüyor! Kahramanmaraş Göksun'da 4.8 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.20'de 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    Şiddetli artçılar sürüyor! Kahramanmaraş’ta deprem
    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketi sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.20'de 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

    Sarsıntı yerin 6.06 km derinliğinde gerçekleşti.

    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük:4.8 (Mw)

    Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

    Tarih:2023-02-13 Saat:22:20:27 TSİ

    Enlem:38.037 N

    Boylam:36.419 E

    Derinlik:6.06 km
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    Haberler Güncel Şiddetli artçılar sürüyor! Kahramanmaraş Göksun'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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