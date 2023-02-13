Şiddetli artçılar sürüyor! Kahramanmaraş Göksun'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık asrın deprem felaketi sonrası artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.20'de 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 6.06 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13 Saat:22:20:27 TSİ
Enlem:38.037 N
Boylam:36.419 E
Derinlik:6.06 km
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.20'de 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı yerin 6.06 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-13 Saat:22:20:27 TSİ
Enlem:38.037 N
Boylam:36.419 E
Derinlik:6.06 km