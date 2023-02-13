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    • Güncel
    • 13.02.2023 14:07
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    • 13.02.2023 14:07
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    Hatay'daki arama kurtarma çalışmasının 176'ncı saatinde bir kadın canlı çıkarıldı

    ''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen depremin 8'inci gününde enkaz altından Serap Dönmez çıkarıldı. Kendisini bekleyen oğlu ise ''anne'' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremin 176’ncı saatinde sevindiren gelişme

    Depremin etkilediği bölgelerde 8. günde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Enkaz altında can veren vatandaşların sayısı 30 bini aşarken, gönüllere su serpen haberler de geliyor.

    176'NCI SAATTE GELEN MUCİZE

    Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

    Çalışmalar sonucu 176'ncı saatte Serap Dönmez kurtarıldı.

    ANNE DİYE SESLENEREK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

    Diğer yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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    Haberler Güncel Hatay'daki arama kurtarma çalışmasının 176'ncı saatinde bir kadın canlı çıkarıldı
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