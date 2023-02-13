Hatay'daki arama kurtarma çalışmasının 176'ncı saatinde bir kadın canlı çıkarıldı

176'NCI SAATTE GELEN MUCİZE

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sonucu 176'ncı saatte Serap Dönmez kurtarıldı.

ANNE DİYE SESLENEREK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Diğer yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.