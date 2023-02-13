Depremlerin ardından oluşan tektonik izler uzaydan görüntülendi!

Roscosmos, Kanopus-B uydusu ile Hatay'ın Tepehan Köyü'nün Temmuz 2021'de ve depremin ardından 9 Şubat'ta çekilen fotoğrafları ile Hatay Havaalanı ve çevresindeki alanın Aralık 2021'de ve bugün çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Fotoğraflar ile Tepehan Köyü'ndeki ve Hatay Havaalanı'ndaki tektonik değişim gözler önüne serildi.