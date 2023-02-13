Depremlerin ardından oluşan tektonik izler uzaydan görüntülendi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen asrın çifte depremlerinin ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), depremlerin tektonik izlerini uzaydan görüntüleyerek, Hatay'ın Tepehan Köyü ve Hatay Havaalanı'ndaki değişimini ortaya çıkardı.
TEKTONİK DEĞİŞİMLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından uzaydan görüntülendi.
Roscosmos, Kanopus-B uydusu ile Hatay'ın Tepehan Köyü'nün Temmuz 2021'de ve depremin ardından 9 Şubat'ta çekilen fotoğrafları ile Hatay Havaalanı ve çevresindeki alanın Aralık 2021'de ve bugün çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Fotoğraflar ile Tepehan Köyü'ndeki ve Hatay Havaalanı'ndaki tektonik değişim gözler önüne serildi.