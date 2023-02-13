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    • Güncel
    • 13.02.2023 14:30
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    • 13.02.2023 14:30
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    Depremlerin ardından oluşan tektonik izler uzaydan görüntülendi!

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından Türkiye'de depremden büyük etkilenen Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayımlandı. Uydudan Hatay'ın Tepehan Köyü'nün Temmuz 2021'de ve depremin ardından 9 Şubat'ta çekilen fotoğrafları ile Hatay Havaalanı ve çevresindeki alanın Aralık 2021'de ve bugün çekilen fotoğraflarını karşılaştırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde oluşan tektonik izler uzaydan görüntülendi!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen asrın çifte depremlerinin ardından Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), depremlerin tektonik izlerini uzaydan görüntüleyerek, Hatay'ın Tepehan Köyü ve Hatay Havaalanı'ndaki değişimini ortaya çıkardı.

    TEKTONİK DEĞİŞİMLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından uzaydan görüntülendi.

    Roscosmos, Kanopus-B uydusu ile Hatay'ın Tepehan Köyü'nün Temmuz 2021'de ve depremin ardından 9 Şubat'ta çekilen fotoğrafları ile Hatay Havaalanı ve çevresindeki alanın Aralık 2021'de ve bugün çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Fotoğraflar ile Tepehan Köyü'ndeki ve Hatay Havaalanı'ndaki tektonik değişim gözler önüne serildi.

        ROSCOSMOS, YAŞANAN DEĞİŞİMİ GÖRÜNTÜLEMEYE DEVAM EDİYOR

        Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda depremden sonra yaşanan değişimin görüntülemeye devam ettiği, bu araştırmaların da Türkiye'deki depremden sonra arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri gönderen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

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