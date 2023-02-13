300 kilometrelik korku! Anadolu levhası Batı'ya itildi

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkıldı. Yabancı deprem uzmanları, 10 ilde yankıları süren afetlerle ilgili araştırmalara başladı. İki depremin yol açtığı fay hareketleri, Avrupa Birliği'nin Sentinel-1A uydusu tarafından tespit edildi. Ortaya çıkan uydu haritası, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın etrafındaki zeminin nasıl yer değiştirdiğini gözler önüne serdi. Birleşik Krallık Deprem, Volkan ve Tektonik Gözlem ve Modelleme Merkezi (COMET) Direktörü Prof. Dr. Tim Wright, "Deprem ne kadar büyükse, fay da o kadar büyük olur ve daha çok kayar. Bu deprem fayı, kıtalar üzerinde kaydedilen en uzun faylardan biridir. İki büyük deprem sıra dışıdır. İlk deprem 300 kilometre uzunluğunda bir hatta toprağın hareket etmesine yol açtı, ikincisinde ise 140 kilometre oldu" dedi.
100 YILDA BİR OLUR
Kanada'daki Victoria Üniversitesi Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Edwin Nissen, "Bu depremler şimdiye kadar karada kaydedilen en büyük depremlerden biriydi. Bunu pek çok sismolog beklemiyordu. Bu (karada meydana gelmesi) da depremin büyüklüğüyle en çok zarara sebep olan unsurlardan biriydi. Depremin gece ve kışın ortasında yaşanması yıkıcılığı artırdı. Anadolu levhası, batıya doğru sıkıştırıldı. Yani, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı arasındaki her şey batıya doğru itildi. Bu hareket, her 100 yılda bir ya da 100 yıldan daha kısa sürede bunun gibi büyük depremlere sebep olabilir" ifadesini kullandı.
ÇOK BÜYÜK KAYMALAR VAR
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yerli bilim insanları ve kurumları, çalışmalarını hızlandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, iki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini söyledi. Bölgede şu ana kadar yapılan çalışmalarda kaymalar gözlemlendiğini açıkladı. Fay çizgisi boyunca hareket eden kütlelerin birbirlerine göre kayma miktarları anlamına gelen, 'atım' tespitleriyle ilgili bilgi veren Özener, "Saha incelemeleri devam ettikçe daha da netleşecek ama 7-8 metreye varan atımlar olduğunu biliyoruz. Artçı deprem sayılarında bir azalma yok. Günde 500 artçı deprem çözüyoruz, ilerleyen zamanda azalacaktır" diye konuştu.