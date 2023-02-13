300 kilometrelik korku! Anadolu levhası Batı'ya itildi





100 YILDA BİR OLUR

Kanada'daki Victoria Üniversitesi Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Edwin Nissen, "Bu depremler şimdiye kadar karada kaydedilen en büyük depremlerden biriydi. Bunu pek çok sismolog beklemiyordu. Bu (karada meydana gelmesi) da depremin büyüklüğüyle en çok zarara sebep olan unsurlardan biriydi. Depremin gece ve kışın ortasında yaşanması yıkıcılığı artırdı. Anadolu levhası, batıya doğru sıkıştırıldı. Yani, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı arasındaki her şey batıya doğru itildi. Bu hareket, her 100 yılda bir ya da 100 yıldan daha kısa sürede bunun gibi büyük depremlere sebep olabilir" ifadesini kullandı.