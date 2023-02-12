TOKİ sapasağlam! Devlet yaptı, sıvası bile çatlamadı...

Türkiye, asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş, 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sallandı! 10 ili vuran deprem, 12 bin 141 binayı yıktı. Bölgede bulunan TOKİ evleri ise sapasağlam ayaktaydı. Depreme dayanıklı radyel temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinde hasar oluşmadı. Afetin vurduğu Malatya'da binlerce bina yıkılırken 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin ardından Battalgazi ilçesine inşa edilen Gelincik Tepesi TOKİ Konutları'nda ne bir yıkım ne de bir çatlama olmadı. Hatta bu konutlarda oturanlar depremzede yakınlarına evini açtı. TOKİ'de oturan Vedat Gürbüz, "Deprem oldu ama hafif şiddetli depremi hissettik. Evlerimizde can kaybı yok. Çok şükür çoluk çocuğumuz iyi. Binaların eski olmasından dolayı Malatya merkezde kardeşim ve iki yeğenim vefat etti. Bizim buralarda bir sıkıntı yok. Hiçbir hasarımız yok. Allah, devletimize zeval vermesin güzel bir ev yapmışlar" ifadesini kullandı.