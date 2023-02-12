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    • 12.02.2023 21:13
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    • 12.02.2023 21:54
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    Sismik izolatörler depremin etkisinden korudu! İki kamu hastanesi Maraş depremini sismik izolatörler sayesinde hasarsız atlattı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem sonrası 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Acı tabloya rağmen bölgede son dönemde yapılan hastaneler "sismik izolatör" sayesinde dimdik ayakta kaldı. Bu hastaneler depremzedelerin de sığınağı oldu. Peki depremin şiddetini emen sismik izolatör nedir? Sismik izolatör ne işe yarar, fiyatları ne kadar? Sismik izolatör binaya sonradan takılır mı? İşte detaylar...

    Sismik izolatörler depremin etkisinden korudu

    Yapısında kullanılan 'sismik izolatör' sayesinde Elbistan Devlet Hastanesi, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi ise yıkıcı depreme rağmen dimdik ayakta kaldı...

    Büyük depremin vurduğu kentlerde binlerce bina yıkılırken, sismik izolatör bulunan hastaneler hasar almadan dimdik ayakta kaldı. Fay hattının üzerindeki Elbistan Devlet Hastanesi'nin yanı sıra, Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi, Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi, her iki büyük depremde de kolonlarına yerleştirilmiş sismik izolatör cihazları sayesinde en ufak hasar almadı, depremzedelerin de sığınağı oldu.

    SARSINTI 5 KAT AZALIYOR
    Binaların kolon, temel veya perde kısmına yerleştirilen sismik izolatör cihazları, 5 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerde, sarsıntının gücünü emerken, depremle yapı arasındaki teması kesme özelliği sağlıyorlar. Sarsıntının şiddetini beş kat azaltarak binaları koruyan sistem sayesinde yapımları tamamlanmak üzere olan Osmaniye Devlet Hastanesi, Düziçi Devlet Hastanesi, Adıyaman Devlet Hastanesi ile Kahramanmaraş Devlet Hastanesi de felaketten hiçbir hasar almadan çıkan yapılar oldular.

    Elbistan Devlet Hastanesi'nin yapımında 580, Dörtyol Devlet Hastanesinde 340, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde 222 ve Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 254 adet izolatör kullanıldığı öğrenildi.

    SİGORTA İŞLEVİ GÖRÜYOR
    Depremin yıktığı Elbistan'da hasar almadan dimdik ayakta kalan Elbistan Devlet Hastanesi'ni yapan firmanın yüksek inşaat mühendisi Ümit Kaçmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elbistan, Dörtyol ve Battalgazi Devlet hastanelerinin dışında deprem bölgesinde inşa edilen ve sismik izolatör yapımını üstlendiğimiz tüm yapılar hasarsız ayakta duruyor. 2002'den sonra başlayan ancak 2013'den sonra yüz yatak ve üzeri ile birinci ve ikinci derece deprem kuşağındaki hastanelere zorunlu tutulan izolatör cihazları adeta sigorta işlevi görüyor. Sismik izolatörler bodrum ve zemin kat arasındaki kolonların arasına konuyor. Böylelikle depremlerde üst yapıyı zeminden ayırarak, sarsıntının şiddetinden korumuş oluyoruz. İstanbul'daki Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşa edildikten sonra kolonlarını kesip izolatör cihazı koyduk. Plana uygun, mühendislik hizmete alarak inşa edilen yapılara da sonradan izolatör yerleştirilebilir. Bir kolona koyulacak izolatör cihazını maliyeti ortalama 4 bin Euro civarında. Örneğin 20 kolonlu bir konut için 80 bin Euro gibi artı maliyet çıkabiliyor."

        ELAZIĞ VE İZMİR'DE DE YAPILAR AYAKTA KALDI
        Milliyet'in haberine göre deprem izolatörü yerleştirilen hastane binaları o kentin en güvenilir yapıları arasında yer alıyor. 2020 yılının Ocak ayında Elazığ'da yaşanan depremde zemininde 872 adet sismik izolatör bulunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem anında tüm operasyonel faaliyetlerine devam etti ve hasar almadı. Seferihisar merkezli İzmir'i etkileyen, can kayıplarının yaşandığı 6.6 büyüklüğündeki depremde bin 31 adet sismik izolatör yerleştirilen inşaatı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi de hasar görmedi.

        'HASTANELER İÇİN ZORUNLU TUTULDU'
        Elbistan Devlet Hastanesi'nin fay hattının üzerinde olmasına rağmen hasarsız şekilde ayakta kaldığını da vurgulayan sismik izolatör sistemini kuran firmanın yetkilisi İnşaat Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı şöyle devam etti: "Erzincanlı bir aile olarak 1939'dan bu yana depremlerden etkileniyoruz. İnşaat mühendisliğinden mezun olduktan sonra Gölcük depremi gerçekleşti. Sonrasında bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünerek üç kez Japonya'ya giderek binaların korunmasına yönelik incelemelerde bulundum. İzolatör, 2013'den sonra yüz yatak ve üzeri birinci ve ikinci derece deprem bölgesine inşa edilen hastaneler için zorunlu tutuldu. Sistem hastane inşaatlarında artı yüzde beşlik maliyet getirirken bu oran konutlar için yüzde 10'luk ekstra maliyet anlamına geliyor. Cihazları zemin ile bodrum kat arasındaki kolonların arasına konulduğu gibi, perde dediğimiz kısımlara da yerleştiriliyor. Bu sayede deprem sırasında yapının adeta yeryüzü ile bağlantısı kesiliyor."

        "SARSINTI SIRASINDA AMELİYAT DEVAM ETTİ"
        Söz konusu yapılarda sismik izolatör sistemini kuran firmanın yetkilisi İnşaat Mühendisi Mehmet Emre Özcanlı şu bilgileri verdi: "Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar binanın izolatör sistemi ile inşa edildiğini bildiklerinden ikinci deprem sırasında ameliyatlarına devam etmişler. Yapıları şartnamelere uygun inşa ederken, deprem kuvvetlerini belli katsayıya bölüyoruz. Sismik izolatör cihazı depremin neden olduğu sarsıntının şiddetini beş kat emiyor. Peş peşe büyük depremler olsa da bina çökmüyor."

            SİSMİK İZOLASYON NEDİR?
            Genelge kapsamında birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde gerçekleştirilen yüz yatak ve üzeri hastane inşaatlarında, sismik izolatör kullanılması zorunlu tutuluyor. Sismik izolasyon, yapının dayanım kapasitesini artırmak yerine binaya gelen sismik enerjiyi sönümleyerek ya da binaların periyodunu uzatarak deprem yüklerini azaltma esasına dayanan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanıyor. Deprem ve sonrasında verilmesi gereken sağlık hizmeti göz önünde bulundurulduğunda, sağlık tesisleri için deprem izolatörleri hayati rol oynuyor. İzolatörler hastanelerin temelinde yapılıyor. Bina zemini deprem sırasında dört yöne doğru salınım gösterebiliyor. Bu sayede de deprem sırasında yukarıdaki işleyişte hiçbir aksaklık olmuyor. Böylece hastane deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerine devam edebiliyor.

            NE İŞE YARAR?
            Depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor. Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması keser, böylelikle yer altından gelen sarsıntı, binaya ulaşamaz. Ulaşsa bile yıkıma neden olmaz.

            HANGİ DEPREMLERDE ETKİLİ?
            Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir.

            KAÇ YIL DAYANIYOR?
            Deprem izolatörleri kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.

            DEPREM İZOLATÖRÜ 2023 FİYATLARI NE KADAR?
            Deprem izolatörü yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi ortalama 6 bin dolardan satılıyor. Bununla birlikte Yapıdaki kolon sayısı, kat, zemin özellikleri ve bölgenin deprem kuşağında olup olmadığı da fiyatta değişikliğe neden oluyor. 5 katlı 4 daireli bir bina için yaklaşık 40 taşıyıcı kullanıldığı hesap edildiğinde deprem izolatörünün binaya maliyeti 4 milyon 560 TL'ye varabiliyor.

            BİNAYA SONRADAN EKLENEBİLİR Mİ?
            Mevcut binaya sismik izolatör takmak mümkündür ve ülkemizde de birçok örneği vardır. Mevcut binaya deprem izolatörü takarken öncelikle kolonlar hirdolik krikolar yardımıyla askıya alınır.

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