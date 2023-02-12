Sismik izolatörler depremin etkisinden korudu! İki kamu hastanesi Maraş depremini sismik izolatörler sayesinde hasarsız atlattı

NE İŞE YARAR?

Depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor. Yapıda uygun görülen kata, kolonlara veya betorname perdelere yerleştirilen sistemler, deprem ile yapı arasındaki direkt teması keser, böylelikle yer altından gelen sarsıntı, binaya ulaşamaz. Ulaşsa bile yıkıma neden olmaz.

HANGİ DEPREMLERDE ETKİLİ?

Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir.

KAÇ YIL DAYANIYOR?

Deprem izolatörleri kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.

DEPREM İZOLATÖRÜ 2023 FİYATLARI NE KADAR?

Deprem izolatörü yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi ortalama 6 bin dolardan satılıyor. Bununla birlikte Yapıdaki kolon sayısı, kat, zemin özellikleri ve bölgenin deprem kuşağında olup olmadığı da fiyatta değişikliğe neden oluyor. 5 katlı 4 daireli bir bina için yaklaşık 40 taşıyıcı kullanıldığı hesap edildiğinde deprem izolatörünün binaya maliyeti 4 milyon 560 TL'ye varabiliyor.

BİNAYA SONRADAN EKLENEBİLİR Mİ?

Mevcut binaya sismik izolatör takmak mümkündür ve ülkemizde de birçok örneği vardır. Mevcut binaya deprem izolatörü takarken öncelikle kolonlar hirdolik krikolar yardımıyla askıya alınır.