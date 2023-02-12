Alman uzmanlardan İstanbul uyarsı:7.4 büyüklüğünde bir deprem gecikti





DAĞ GİBİ PANİK

Deprem, 10 ilimizi yıktı geçti. Acının merkez üssü Kahramanmaraş'tan gelen haber ise panikletti! Göksun İlçesi'ndeki Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki dağdan dumanlar yükseldi! Herkes 'Eyvah yanar dağ' dedi! Yetkililere haber verdi.



İNCELEME YAPILDI

Üç üniversiteden bilim insanları ve AFAD'tan yetkililer belirtilen adrese yönlendirildi. Bölgeyi inceledi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "AFAD'ın da katkılarıyla bölgede inceleme yaptık. Orada eski maden ocakları var. Onların deprem sırasındaki hareketi nedeniyle dolaysız hale gelmiş olabilir, ilk düşünce buydu. Fakat dediğim gibi iddia olduğu için onlara da bir de gerçek başka nedenler de olabilir sonuçta. Zaten her türlü olasılık vardı. Çok çok eski 500 milyondan yaşlı kayalar var. Tabii deprem sırasında da zaten oralarda küçük ölçekli böyle galeriler var, eski maden yatakları ve eski bir fay var orada. Bölgede çalışma yapmadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum" dedi.



KAMPA GERİ ÇEKİLDİK

Fransız haber ajansı AFP ilginç bir iddia ortaya attı. Alman ve Avustralyalı ekipler, silah sesleri duyduklarını söyledi. Avusturyalı bir sözcü, "Çatışma gibi sesler duyduk. Avusturya'dan 82 kişi geldik. Olay sonrası enkaz arama çalışmalarını askıya aldık. Alman yardım ekibiyle birlikte Hatay'ın güneyinde üs olarak kullandığımız bir kampa çekildik, bekliyoruz" dedi.



200 METRE DENİZ OLMUŞTU

Türkiye'yi sarsan asrın felaketi depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi bir hayli yükselmişti. Cadde ve sokaklara dolan su dün itibariyle çekildi. Yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar gelmişti.



GÖNÜLLÜLER GELİYOR

İstanbul'dan Hatay'daki depremzeledelere destek olmak için, yaklaşık 4 bin kişinin geldiğine dikkat çekildi. AFAD, gelen gönüllüleri bölgelere yönlendirirken, birçoğu, "Burada olmalıyız. Acıları bir nebze paylaşmalıyız. Çünkü tarihimizin en acı olaylarından birini yaşadık" dedi.

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