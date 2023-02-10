Yüreğimiz sizinle atıyor! Turkuvaz Medya'dan deprem bölgesine destek

Türkiye'yi hüzne boğan felaketin ardından Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da depremzedeler için harekete geçti. Turkuvaz Medya grup şirketlerinden Kargom Sende öncülüğünde başlatılan yardım çalışmasında toplanan bağışlar, deprem bölgesine ulaştırılmaya başladı. ATV Müge Anlı ekibinin organizasyonuyla toplanan 300 tekerlekli sandalye, 10 jeneratör ve 20 büyük pakette giyim ve yaşam malzemeleri de bir tırla bölgeye sevk edildi. Kargom Sende Operasyon Merkezi Sorumlusu Kemal Çatalbaş, tüm grup şirket çalışanlarının depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına canla başla destek verdiğini belirterek, "Ülkede yaşanan deprem faciasının üzüntüsünü hepimiz içimizde yaşıyor, destek vermek istiyoruz" dedi. "Depremzedelerimize yardım etmek amacı ile çalışanlarımızdan topladığımız yardım malzemelerini Kargom Sende'nin tırları ile Adana bölgeye gönderiyoruz" diyen Çatalbaş, şu bilgileri verdi: "Başta Adil Işık ve birçok firmadan bu kampanyaya destek geldi. Örneğin 500 battaniye gönderdi. Paketleri tasnif ederken karşılaştığımız notlar bizi de duygulandırıyor. Arkadaşlarımız paket paket yardımlarını getirdiler. Malzemeler ayrıştırılıp tırlara yüklenerek AFAD işbirliğinde Adana Turkuvaz Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek. SABAH Gazetesi'nin dağıtım organizesi ile yardımlar depremzedelere ulaştırılacak. Müge Anlı'nın organizasyonuyla toplanan yardımları, bir tırla gönderdik. İkinci tırımız da bugün çıkacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN