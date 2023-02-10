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    Mucizeler bitmez! Depremin 4'üncü gününde enkazdan çıkan her nefes, her ses umut oldu

    Türkiye, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde büyük acı ve yıkım vardı. Arama ve kurtarma çalışmaları için zamana karşı yarış başladı. Ne ağır betonlar ne soğuk hava mucizenin adını hiç unutturmadı. Ve depremin 4'üncü gününde enkazdan çıkan her nefes, her ses "Umut hep var" sözünü bir kez daha tüm insanlığa hatırlattı...

    Mucizeler bitmez

    Türkiye, 6 Şubat 2023'ü aklına hafızasına kalbine kazıdı. Çünkü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 şiddetindeki iki deprem 85 milyonun yüreğini dağladı. Yüzyılın felaketi 10 ilde yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelmeye başladı. Enkazlardan gelebilecek her ses yaşam umudunun bir çığlığıydı. O sesin peşine takılan arama kurtarma ekipleri, canhıraş bir çalışmanın içinde enkazlarda bir nefes aradı. Çalışmalara, çoğu zaman uzman köpekler de katıldı. Yıkılan binalardan çıkan her canlı beden umutları artırdı. Arama çalışmaları 24 saat usulüne göre aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Bu arada deprem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tüm imkanlarını seferber etti. 18 bin 916 TSK personeli afet yardım faaliyetlerine destek veriyor. TSK İnsani Yardım Tugayı ve 8 Tabur Komutanlığı timi sahada görev alıyor. İstihkam Savaş Taburu'ndan 8 tim bölgeye ulaştı, 4 tim daha hazırlanıyor. Seyyar sahra hastanesi faaliyet gösteriyor. 34 ERAY mutfağı hizmet veriyor. 101 hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi, 41 helikopter göreve hazır durumda. TCG İskenderun Gemisi ile 327 yaralı sevk edildi, TCG Bayraktar'ın intikali tamamlandı. TCG Sancaktar ile 30 sağlık personeli, 12 iş makinesi ve sağlık malzemesi ile deprem bölgesine gönderildi.



    TEK BİR SES, BİR NEFES, MİLYONLARCA UMUT
    Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ndeki çalışmalar kapsamında Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf Kılıç, anne Beşire ile çocukları S. (15) ve Z.(9) ulaştı. Aile, asansör kabininden sağ çıkarıldı. Hatay'da ise ekipler 85'inci saatte Celile Binicioğlu'na (60) ulaştı. Yine Hatay'da 85'inci saate enkaz altındaki Fuat Çamber'e ulaşıldı. 21 yaşındaki genç sağ salim bir şekilde hastaneye kaldırıldı.



    85 SAAT ASANSÖR KABİNİNDE
    Elbistan'da yaşayan Kılıç ailesi, depreme asansörde yakalandı. 85 saat sonra kabinden sağ çıktı.



        91 SAAT SONRA SEVİNÇ
        Kahramanmaraş'ta Asiye Sümbül (67), tam 91 saat sonra kurtarıldı.



        YILDIZ'LI MUTLULUK
        Depremin vurduğu illerden biri de Diyarbakır'dı. Kent genelindeki her enkazın başında bir kurtarma ekibi vardı. Ve 82'nci saatte 8 yaşındaki B.Y enkazdan sağ olarak çıkarıldı.



        ÇOK YAŞA
        Malatya'da M.G (7), 7 katlı binanın enkazından 87. saatte sağ olarak kurtarıldı.



            BÜYÜKSÜN
            Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki M.T, depremden 79 saat sonra kurtarıldı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki M.T'ye ulaştı. Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



            SÜPER BURUN KÖPÜK
            Malatya'da ekipler, eğitimli köpek "Köpük"ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında araştırma yaptı. Meral Nakır'a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.



            YENİ HAYATA GÜLÜŞ
            Hatay'da yaşayan Elif Gözde ve Ogün Tütüncüoğlu çifti, tüm zorluğa rağmen hayata sıkı sıkı sarıldı. 48 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Hayatta kalmanın mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ancak çiftin 3 aylık bebekleri Tan ise kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



                HOŞ GELDİN YİĞİT
                Gaziantep İslahiye'de, 89 saat sonra enkazdan 23 yaşında Yiğit Akar çıkartıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan Ereğli itfaiyesinde görevli personel, kendi botunu Akar'a verdi.



                69 SAAT SONRA KURTARILDI
                Hatay'da yaşayan 18 yaşındaki Davut Çerçi, Cebrail Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalandı. Enkaz altında kaldı. Ekiplerin "Sesimi duyan var mı?" sorusuna cevap veren Çerçi'yi kurtarma ve sağlık ekipleri enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Burdur 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, hastaneye kaldırıldı. Çerçi'den 4 saat önce de kardeşinin enkazdan sağ çıkarıldığı vurgulandı.



                CENAZE İÇİN GİTMİŞLERDİ
                Hatay'da ekipler cenazeleri almak için bir apartmanın enkazına gitti. Son kez "Sesimizi duyan var mı" diye seslendi. "Evet" yanıtı gelince harekete geçti. 72 saat sonra Baba Soner Güner ile 6 yaşındaki kızı H.'yı kurtarıp hastaneye yetiştirdi.



                    ÇADIRLAR KURULUYOR
                    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1 kentte, depremzedeler için çadır kurulumu devam etti. AFAD tarafından kente gönderilen çadırlar, valilik ve kaymakamların koordinasyonunda belirlenen alanlara getirildi. Çadırların kurulumları ise İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kısa sürede gerçekleştirilidi. Vatandaşlar, "Devletimize teşekkür ederiz, her zor zamanda yanımızda durdu. Devletimize Allah zeval vermesin, devletimiz var olsun" dedi.



                    İŞTE BURADA BULUNDU
                    Kahramanmaraş Onikişubat Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı Sevda Apartmanı da depremde yerle bir oldu. Ekipler hemen enkaza koştu. 20 saatlik çalışmayla 33 yaşındaki Serap T. ve 5 yaşındaki oğlu M.H.T buldu. Anne ve oğlu enkazın altından açılan hayar koridoru ile kurtuldu.

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                    Haberler Güncel Mucizeler bitmez! Depremin 4'üncü gününde enkazdan çıkan her nefes, her ses umut oldu
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