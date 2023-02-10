Mucizeler bitmez! Depremin 4'üncü gününde enkazdan çıkan her nefes, her ses umut oldu

Türkiye, 6 Şubat 2023'ü aklına hafızasına kalbine kazıdı. Çünkü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 şiddetindeki iki deprem 85 milyonun yüreğini dağladı. Yüzyılın felaketi 10 ilde yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de gelmeye başladı. Enkazlardan gelebilecek her ses yaşam umudunun bir çığlığıydı. O sesin peşine takılan arama kurtarma ekipleri, canhıraş bir çalışmanın içinde enkazlarda bir nefes aradı. Çalışmalara, çoğu zaman uzman köpekler de katıldı. Yıkılan binalardan çıkan her canlı beden umutları artırdı. Arama çalışmaları 24 saat usulüne göre aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Bu arada deprem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tüm imkanlarını seferber etti. 18 bin 916 TSK personeli afet yardım faaliyetlerine destek veriyor. TSK İnsani Yardım Tugayı ve 8 Tabur Komutanlığı timi sahada görev alıyor. İstihkam Savaş Taburu'ndan 8 tim bölgeye ulaştı, 4 tim daha hazırlanıyor. Seyyar sahra hastanesi faaliyet gösteriyor. 34 ERAY mutfağı hizmet veriyor. 101 hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi, 41 helikopter göreve hazır durumda. TCG İskenderun Gemisi ile 327 yaralı sevk edildi, TCG Bayraktar'ın intikali tamamlandı. TCG Sancaktar ile 30 sağlık personeli, 12 iş makinesi ve sağlık malzemesi ile deprem bölgesine gönderildi.