Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci! Felaketin ardından geriye en mutlu fotoğraflar kaldı

Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci... Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedelerden geriye en mutlu oldukları fotoğraflar kaldı.
BENİM DOĞUM GÜNÜM ONUN ÖLÜM GÜNÜ
Kahramanmaraş'ta Müberra Kocaoğlu, doğum günü olan 6 Şubat'ta kızı Nil (33) ve damadı Yakup Küleç'i (36), Elbistan'daki depremde kaybetti. Çiftin kızları Zümra (1.5) ise ağır yaralandı. Kocaoğlu, "Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu. Bir anne buna nasıl dayansın" dedi.
TATİLDE FACİA
Muğla'dan yarıyıl tatili için memleketleri Hatay'a giden üniversite öğrencileri Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu, kaldıkları binada depremde enkaz altında kaldı. İki arkadaş da hayatını kaybetti.