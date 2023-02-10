Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci! Felaketin ardından geriye en mutlu fotoğraflar kaldı





BENİM DOĞUM GÜNÜM ONUN ÖLÜM GÜNÜ

Kahramanmaraş'ta Müberra Kocaoğlu, doğum günü olan 6 Şubat'ta kızı Nil (33) ve damadı Yakup Küleç'i (36), Elbistan'daki depremde kaybetti. Çiftin kızları Zümra (1.5) ise ağır yaralandı. Kocaoğlu, "Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu. Bir anne buna nasıl dayansın" dedi.