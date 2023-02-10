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    Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci! Felaketin ardından geriye en mutlu fotoğraflar kaldı

    Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci... Onlar 85 milyonu sarsan Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti. Geriye ise en mutlu oldukları fotoğrafları kaldı.

    Bu acılara kalp dayanmaz

    Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci... Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedelerden geriye en mutlu oldukları fotoğraflar kaldı.



    BENİM DOĞUM GÜNÜM ONUN ÖLÜM GÜNÜ
    Kahramanmaraş'ta Müberra Kocaoğlu, doğum günü olan 6 Şubat'ta kızı Nil (33) ve damadı Yakup Küleç'i (36), Elbistan'daki depremde kaybetti. Çiftin kızları Zümra (1.5) ise ağır yaralandı. Kocaoğlu, "Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu. Bir anne buna nasıl dayansın" dedi.



    TATİLDE FACİA
    Muğla'dan yarıyıl tatili için memleketleri Hatay'a giden üniversite öğrencileri Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu, kaldıkları binada depremde enkaz altında kaldı. İki arkadaş da hayatını kaybetti.



        SON SELAM
        Turist Rehberleri Birliği'nin eğitimi için gittikleri Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel'in enkazında kalan 43 kişilik rehber grubundan, 18'i yaşamını yitirdi. Enkazdan kurtarılma anına ait videoda elini kalbine götürerek, ekipleri selamlayan rehberlerden Nazımcan Hartlap'ın ise iç kanama nedeniyle kurtarılamadığı anlaşıldı.



        SABAH'I ÜZEN HABER
        SABAH Gazetesi'nin ekonomi muhabiri Merve Bilkay'ın Hatay Antakya'da yaşayan annesi Ayşe Nur Şensöz, kaldığı apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. 3 gündür yaşam mücadelesi veren Şensöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.



        BİRİSİ DOKTOR DİĞERİ AKADEMİSYEN
        Hatay'da üniversitede öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki, kardeşi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Elif Tiryaki ve anneleri Ayşe Tiryaki ile birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.



            KURTARMAYA ÇALIŞIYORDU
            Malatya'da Mücahit Tunç, depreme evde yakalandı. Çöken binadan çocuklarını kurtaran Tunç, annesi Halime ve babası Kasım Tunç'u da dışarı çıkarmak için tekrar içeri girdi. Ancak artçı sarsıntıyla bina tamamen çökünce 3'ü hayatını kaybetti.



            OTELDE YAKALANDI JANDARMA
            Uzman Çavuş Mehmet Akgün Hatay'da kaldığı otelin enkazının altında yaşamını yitirdi.



            EN AĞIR YÜK
            Hatay'da bazı vatandaşlar, depremde hayatını kaybeden yakınlarını defnetmek için motosikletle götürdü. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri sızlattı.



                ÇOK GEÇ KALDIM
                Hatay'da polis memuru Nihat Alkurt ile 2 yaşındaki kızı Akça Alkurt, depremde yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti. Küçük Akça'nın cansız bedenini enkazdan çıkartan amcası Uzman Çavuş Esat Alkurt, "Kurtaramadım, yetişemedim. Belki daha erken gitseydim onu kurtarabilirdim. Çok geç kaldım" dedi

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                Haberler Güncel Kimisi doktor, kimisi öğretmen, kimisi polis, kimisi öğrenci! Felaketin ardından geriye en mutlu fotoğraflar kaldı
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