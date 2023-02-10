İspanya'dan gelen GIRECAN adlı kurtarma ekibinden gururlandıran paylaşım





ONLARIN UMUDUYUZ

Türk milletinin dayanışma ruhundan etkilenen İspanyol ekip, Twitter paylaşımında kullandığı pide fotoğrafının altına, "Bu gıda maddelerini vermek için bizi yolda durdurdular. Kahvaltı ya da tatlı için para ödememize izin vermiyorlar. Buradaki insanların hepsi kurtarma ekipleriyle çalışıyor. Asıl kahraman onlar. Biz sadece onların umuduyuz" ifadelerini kullandı.