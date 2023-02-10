İspanya'dan gelen GIRECAN adlı kurtarma ekibinden gururlandıran paylaşım

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, yüzyılın felaketi oldu. Dünyanın dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri geldi. İspanyol Bomberos GIRECAN adlı kurtarma ekibi de önceki gün geldiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan bir kişinin sağ olarak çıkartılmasını sağladı. Bugüne kadar 15 ülkeye giden ve süper köpekleri Titan'la hayatlar kurtaran İspanyollar, Gaziantep'te yaşadıklarını bir fotoğrafla Twitter hesabından paylaştı.
ONLARIN UMUDUYUZ
Türk milletinin dayanışma ruhundan etkilenen İspanyol ekip, Twitter paylaşımında kullandığı pide fotoğrafının altına, "Bu gıda maddelerini vermek için bizi yolda durdurdular. Kahvaltı ya da tatlı için para ödememize izin vermiyorlar. Buradaki insanların hepsi kurtarma ekipleriyle çalışıyor. Asıl kahraman onlar. Biz sadece onların umuduyuz" ifadelerini kullandı.
PARA ALMIYORLAR
Ekibin liderlerinden Toni Jaume de İspanyol medyasına konuştu: Gerçekten özel insanların olduğu ülkedeyiz. Sabah çay içmek için gittiğimiz yerde, "Hesabınız ödendi" diyor. Lokantanın sahibi, "Dostlardan para almamız mümkün değil" dedi. Patik bile hediye ettiler. Çok acı bir deneyimin içinde bu kadar koca yürekliler" açıklamasını yaptı.