Ispanya’dan gelen arama-kurtarma ekibi Türkiye'de gördüğü insanlık karşısında şoke oldu

BOMBEROS GIRECAN adlı tim, bugüne dek 15 ülkeye yardım ulaştırdı. Ama Gaziantep'te gördüğü "yüce gönüllülüğü" hiçbir yerde yaşamadı. Sosyal medyada bir pide fotoğrafı paylaşan ekip, "Bizi durdurup yemek ver



Yaşadıkları şaşkınlığı duygusal sözlerle anlattı: Çay içmeye gidiyoruz, "Hesap ödendi" diyorlar! Yemek parası veriyoruz, "Olmaz" diyerek ikram ediyorlar. Gerçekten özel insanların olduğu bir ülkedeyiz. Koca yürekliler!







KARDEŞLİK

Vatandaş, afetzedelere yardım için yarıştı. Marketlerdeki mama, bez, konserve rafları boş kaldı! Bölgeye battaniye ve yiyecek yağdı. Bakü'den gelen bir fotoğraf ise kardeşliğimizi kanıtladı.



Azeri Server Beşirli, yardım malzemelerini topladı. Direksiyonu Türkiye'ye kırdı. Binlerce kilometre gelip destek eli uzattı. Her sözüyle de duygulandırdı: Evsiz kalmanın ne demek olduğunu iyi biliriz.iyorlar" yazdı!

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