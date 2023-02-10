BOMBEROS GIRECAN adlı tim, bugüne dek 15 ülkeye yardım ulaştırdı. Ama Gaziantep'te gördüğü "yüce gönüllülüğü" hiçbir yerde yaşamadı. Sosyal medyada bir pide fotoğrafı paylaşan ekip, "Bizi durdurup yemek ver
Yaşadıkları şaşkınlığı duygusal sözlerle anlattı: Çay içmeye gidiyoruz, "Hesap ödendi" diyorlar! Yemek parası veriyoruz, "Olmaz" diyerek ikram ediyorlar. Gerçekten özel insanların olduğu bir ülkedeyiz. Koca yürekliler!
KARDEŞLİK
Vatandaş, afetzedelere yardım için yarıştı. Marketlerdeki mama, bez, konserve rafları boş kaldı! Bölgeye battaniye ve yiyecek yağdı. Bakü'den gelen bir fotoğraf ise kardeşliğimizi kanıtladı.
Azeri Server Beşirli, yardım malzemelerini topladı. Direksiyonu Türkiye'ye kırdı. Binlerce kilometre gelip destek eli uzattı. Her sözüyle de duygulandırdı: Evsiz kalmanın ne demek olduğunu iyi biliriz.iyorlar" yazdı!
- Güncel
- 10.02.2023 Gazete
Ispanya’dan gelen arama-kurtarma ekibi Türkiye'de gördüğü insanlık karşısında şoke oldu
Ispanya’dan gelen arama-kurtarma ekibi, Türkiye'de gördüğü insanlık karşısında şoke oldu: Para almıyorlar. patik veriyorlar! Asıl kahraman bu insanlar! Azerbaycan’da bir gecekonduda yaşayan Server Beşirli, depremi duyar duymaz harekete geçti. Yatağı-yorganı otomobile yükledi. Yardım için Türkiye'ye geldi.
BOMBEROS GIRECAN adlı tim, bugüne dek 15 ülkeye yardım ulaştırdı. Ama Gaziantep'te gördüğü "yüce gönüllülüğü" hiçbir yerde yaşamadı. Sosyal medyada bir pide fotoğrafı paylaşan ekip, "Bizi durdurup yemek ver