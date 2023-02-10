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    Dünyada eşi benzeri yok! Uzmanlar yüzyılın felaketini değerlendirdi

    Kahramanmaraş merkezli depremler, bütün Türkiye’yi ağlattı. ABD’li sismolog Harold Tobin, afetlerin dünyada eşi benzeri olmadığını anlattı: Sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedim. Santimetrık hareketler metrelere dönüştü.

    Dünyada eşi benzeri yok

    Türkiye, 6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşadı. Önce 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta, sonra 13.24'te Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremle sarsıldı. Yerli yabancı deprem uzmanları, afetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı:



    ABD WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ YER BİLİMLERİ BÖLÜMÜ'NDEN SİSMOLOG PROF. HAROLD TOBIN:
    24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem dünyada neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Çok çok uzun zamandır ki tahminim sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik. Depremlerin ardından Anadolu levhası 3 metre kadar kaydı. Anadolu, iki fay hattının arasında sıkıştı. Yüzlerce yıl sonra oluşan bir depremde santimetrik hareketler, metrelere dönüştü.



    UNIVERSITY COLLEGE LONDON ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ STEPHEN HICKS:
    Kahramanmaraş merkezli deprem, Britanya Adası'nda yaşansaydı Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler "dümdüz" olurdu. Sadece İngiltere değil Galler de büyük hasar görürdü.



        İKİ FAYDA ÇOK BÜYÜK DEPREM OLMAYACAK ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ARDA ÖZACAR: Depremlerin, hem tetiklenen Savrun-Sürgü hattında hem de güneyde 1408'de kırılmış olan Hatay'dan geçen Ölüdeniz Fayı'nda potansiyel olarak bir stres artışına neden olması kuvvetle muhtemel. Halkımızın bu anlamda dikkatli olması lazım.



        BİLİM AKADEMİSİ ÜYESI YER BİLİMCİ PROF. DR. NACI GÖRÜR: Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Ancak bizim yine de endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre yakınlaşmış demek istiyorum.

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