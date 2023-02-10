Dünyada eşi benzeri yok! Uzmanlar yüzyılın felaketini değerlendirdi

Türkiye, 6 Şubat'ta yüzyılın felaketini yaşadı. Önce 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta, sonra 13.24'te Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremle sarsıldı. Yerli yabancı deprem uzmanları, afetle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı:
ABD WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ YER BİLİMLERİ BÖLÜMÜ'NDEN SİSMOLOG PROF. HAROLD TOBIN:
24 saatten kısa bir süre içinde bu kadar büyük iki deprem dünyada neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay. Çok çok uzun zamandır ki tahminim sismolojik aletlerin icadından bu yana böyle bir olay görmedik. Depremlerin ardından Anadolu levhası 3 metre kadar kaydı. Anadolu, iki fay hattının arasında sıkıştı. Yüzlerce yıl sonra oluşan bir depremde santimetrik hareketler, metrelere dönüştü.
UNIVERSITY COLLEGE LONDON ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ STEPHEN HICKS:
Kahramanmaraş merkezli deprem, Britanya Adası'nda yaşansaydı Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler "dümdüz" olurdu. Sadece İngiltere değil Galler de büyük hasar görürdü.