Dünyada eşi benzeri yok! Uzmanlar yüzyılın felaketini değerlendirdi





BİLİM AKADEMİSİ ÜYESI YER BİLİMCİ PROF. DR. NACI GÖRÜR: Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir ki önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Ancak bizim yine de endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre yakınlaşmış demek istiyorum.

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