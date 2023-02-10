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    D&R ve İdefix'ten deprem yardımlaşma seferberliği

    6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem sonrasında yaraları sarmak için Turkuvaz Medya Grubu bünyesinden faaliyet gösteren idefix ve D&R markaları da harekete geçti. D&R ve idefix markaları Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kampanyasına destek verilecek. AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya aracılığıyla, idefix ve D&R'da yardımseverlerin satın alabileceği ıslak mendilden elektrikli ısıtıcıya portföydeki çeşitli ürünleri herhangi bir kar amacı gütmeden depremzedeler ve bölgedeki arama kurtarma ekipleriyle buluşturuyor.

    takvim.com.tr
    D&R ve İdefix’ten deprem yardımlaşma seferberliği

    Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası afetten zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Deprem Yardımlaşma Seferberliği başlatıldı.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlerin ardından birçok şirket bölgeye ayni ve nakdi yardım göndermeye devam ediyor.

    Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren D&R ve idefix merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yardımlaşma seferberliğine katıldı.

    AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya aracılığıyla, idefix ve D&R'da yardımseverlerin satın alabileceği ıslak mendilden elektrikli ısıtıcıya portföydeki çeşitli ürünleri herhangi bir kar amacı gütmeden depremzedeler ve bölgedeki arama kurtarma ekipleriyle buluşturuyor.


    Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasına idefix ve D&R markalarımızla Turkuvaz Medya Grubu olarak biz de destek veriyoruz. AFAD koordinasyonunda yürüttüğümüz kampanya aracılığıyla, yardımseverlerin satın alabileceği ıslak mendilden elektrikli ısıtıcıya portföyümüzdeki çeşitli ürünleri herhangi bir kar amacı gütmeden depremzedeler ve bölgedeki arama kurtarma ekipleriyle buluşturuyoruz. Siz de "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasına katkıda bulunabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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