Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vatandaşlar, enkazların altında kalan yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor

    85 milyonu derinden sarsan Kahramanmaraş depreminden kurtulan afetzedeler, enkaz altındaki yakınlarının çaresiz bekleyişini sürdürüyor. Acı ve umut bir arada yaşanıyor.

    Bir ses ver yavrum

    Türkiye, geçen pazartesi 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pınarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar, bu depremin şokunu atlatamadan bu kez 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çok sayıda bina, yıkıldı. Yapılarda yakınları olan vatandaşlar, çaresizce beklemeye başladı. Bazıları kendi çabaladı. Bazıları ise ekiplerin çalışmalarını izledi. Her geçen dakika umutlarını yitiren vatandaşlar, enkaz alanından bir an olsun ayrılmadı. Aileler, "Bir ses ver yavrum" diye haykırdı.



    Kahramanmaraş Onikişubat'ta arama kurtarma çalışmaları Azerbaycan Bulvarı'nda sürüyor. Ateş yakalarak ısınan vatandaşlar, umutlu bekleyişini sürüyor.



    Kahramanmaraş'taki deprem yaşadığı binadan bir aracın üzerine düşen Mehmet Gündoğdu (63), sağ olarak kurtuldu. Ancak tedavisinin ardından enkaz başında ailesinden haber bekliyor.
        70 saatin sonunda mucize
        Haberler Güncel Vatandaşlar, enkazların altında kalan yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor
            SON DAKİKA