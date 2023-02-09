Vatandaşlar, enkazların altında kalan yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor

Türkiye, geçen pazartesi 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pınarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar, bu depremin şokunu atlatamadan bu kez 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çok sayıda bina, yıkıldı. Yapılarda yakınları olan vatandaşlar, çaresizce beklemeye başladı. Bazıları kendi çabaladı. Bazıları ise ekiplerin çalışmalarını izledi. Her geçen dakika umutlarını yitiren vatandaşlar, enkaz alanından bir an olsun ayrılmadı. Aileler, "Bir ses ver yavrum" diye haykırdı.