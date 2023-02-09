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    Hollandalı Frank Hoogerbeets'dan korkutan açıklama

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 04.17’de meydana gelen şiddetli depremi birkaç gün önce tahmin eden Hollandalı Frank Hoogerbeets korkutan bir açıklama yaptı: 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. Bu deprem riskini zirveye çıkartıyor.”

    14 Şubat korkusu

    Gezegen geometrisi uzmanı diye nitelendiren Hollandalı FrankHoogerbeets, 3 Şubat'ta attığı tweette "Er ya da geç bu bölgede (Türkiye'nin Güney-Orta bölgesi, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacak" diye yazmıştı. Hoogerbeets'den yeni ve ürküten bir açıklama geldi: Türkiye, birçok ülke gibi deprem kuşağı üzerine kurulu. Bu da bazı bölgeleri daha riskli hale getiriyor. 6 Şubat'taki depremler de maalesef bekleniyordu. Şimdi yeni ön görülerimi yine gezegen geometrisi çalışmamdan sonra açıklıyorum. 10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Ancak Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. Bu biraz daha kritik olabilir." Bu arada 1 hafta önce sadece 19 bin takipçisi olan Frank Hoogerbeets, doğru tahmini sonrasında 1 milyon 100 bin kişinin takip ettiği bir fenomen haline geldi.

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    Haberler Güncel Hollandalı Frank Hoogerbeets'dan korkutan açıklama
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