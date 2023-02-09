AFAD tarafından kent merkezi Eğriçay Parkı'na deprem çadırları getirildi. Mehmetçikler alanda 150'ye yakın çadırı depremzedeler için kurmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından depremzedeler çadırlara yerleştirildi.

ÇADIR KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

"Çadır kentin" güvenliği askerler tarafından sağlanırken kentin belirlenen alanlarında çadır kurma çalışmaları sürüyor. Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.

KIZILAY TARAFINDAN AFET ÇADIRLARI KURULDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.