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    • Güncel
    • 09.02.2023 10:14
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    • 09.02.2023 10:22
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    Deprem felaketinin ardından taş üstünde taş kalmayan Adıyaman'a çadır kent kuruldu

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman’a çadır kent kuruldu. AFAD ve Kızılay tarafından kurulan afet çadırlarına depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Adıyaman’a çadır kent kuruldu

    AFAD tarafından kent merkezi Eğriçay Parkı'na deprem çadırları getirildi. Mehmetçikler alanda 150'ye yakın çadırı depremzedeler için kurmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından depremzedeler çadırlara yerleştirildi.

    ÇADIR KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    "Çadır kentin" güvenliği askerler tarafından sağlanırken kentin belirlenen alanlarında çadır kurma çalışmaları sürüyor. Depremde yüzlerce binanın çöktüğü Adıyaman'da kurulan çadır kent havadan görüntülendi.

    KIZILAY TARAFINDAN AFET ÇADIRLARI KURULDU

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkez üslü depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra, sağ kurtulan binlerce vatandaş evsiz kaldı. Kentte kalmak isteyen vatandaşlar için kentin birçok noktasında AFAD ve Kızılay tarafından afet çadırları kuruldu. Afet çadırlarına vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

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    Haberler Güncel Deprem felaketinin ardından taş üstünde taş kalmayan Adıyaman'a çadır kent kuruldu
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