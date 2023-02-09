Ankara'da deprem son dakika 2023! Haymana'da deprem mi oldu? Ankara Polatlı yakınında deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son dakika...

Ankara'da deprem olup olmadığına ilişkin aramalar hız kazandı. Konu hakkında resmi bilgi paylaşıldı. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? İşte son dakika gelişmeler...
Kandilli Rasathanesi, Ankara'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Ankara, Karasüleymanlı - Haymana merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye saati ile 21:49:40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.09 22:15:27 38.3762 36.7775 23.2 -.- 2.5 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.09 22:14:42 37.6098 37.9075 26.5 -.- 2.5 -.- KONUKLU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.09 22:10:35 38.2582 38.0760 2.1 -.- 2.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel