85 milyon hep birden haykırdı: Umudumuz bitmedi

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye en büyük acısını yaşadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili sarstı. Saatler ilerledikçe acının hanesine yazılan rakamlar arttı. Depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısının 6 bin 444 olduğu vurgulandı. Tüm acılara rağmen umut hep vardı. Peş peşe gelen mucizeler yürekleri sevindirip 85 milyonu sevinçten ağlattı.
ÜÇÜ BİR ARADA MUTLULUK
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında kalan Songül Karpuz (37), ikizleri Ecrin ve Zeynep (6) ile küçük kızı Azra Karpuz (2,5), 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
KORKU SENARYOLARINA İNANMAYIN
Son günlerde tarih ve saat vererek deprem olacağını iddia eden paylaşımların artması üzerine AFAD'tan açıklama geldi. Vatandaşları bu tarz asılsız haberlere itibar etmemeye davet eden AFAD, şunları söyledi: Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatSapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.