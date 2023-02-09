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    85 milyon hep birden haykırdı: Umudumuz bitmedi

    Karhamanmaraş merkezli iki deprem Türkiye’yi derinden sarstı. 10 ilde meydana gelen yıkım, yürekleri de yıktı. Devlet millet ele ele verip arama kurtarma çalışmaları başlattı. Zamana karşı yarış başladı. Her beton parçası kaldırıldığında yaşanan mucizeler ise yürekleri ısıttı. 85 milyon hep birden haykırdı: Umudumuz bitmedi...

    Mily’on’larca umut

    Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye en büyük acısını yaşadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili sarstı. Saatler ilerledikçe acının hanesine yazılan rakamlar arttı. Depremde 9 bin 57 kişi hayatını kaybetti, 52 bin 979 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısının 6 bin 444 olduğu vurgulandı. Tüm acılara rağmen umut hep vardı. Peş peşe gelen mucizeler yürekleri sevindirip 85 milyonu sevinçten ağlattı.



    ÜÇÜ BİR ARADA MUTLULUK
    Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında kalan Songül Karpuz (37), ikizleri Ecrin ve Zeynep (6) ile küçük kızı Azra Karpuz (2,5), 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.



    KORKU SENARYOLARINA İNANMAYIN
    Son günlerde tarih ve saat vererek deprem olacağını iddia eden paylaşımların artması üzerine AFAD'tan açıklama geldi. Vatandaşları bu tarz asılsız haberlere itibar etmemeye davet eden AFAD, şunları söyledi: Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle WhatSapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.



        ÇOCUKLARA ÖZEL KORUMA
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, enkazdan çıkarılan ancak ailelerine ulaşılamayan çocuklar için harekete geçti. Buna göre deprem bölgesinde kaybolan, ailesine ulaşılamayan veya vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuklar Bakanlığın belirlediği yerlere getirilerek koruma altına alınacak. Bulunan çocuklar ildeki Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk İlk Kabul Birimi ve Huzurevi bahçesindeki görevlilere teslim edilecek.



        79 BİN PERSONEL SAHADA
        Depremzedelerin barınması için 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı. Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'a ulaştı. Diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine yollandı. Ayrıca başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç ulaştırıldı. Yine bölgede 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürünün görevlendirildiği açıklandı.



        HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU
        Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarını seferber etti. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 104 hava aracı bölgeye personel ve malzeme gönderildi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından afet bölgesine toplam 10 gemi sevk edildi. Havadan, karadan ve denizden çalışmaların sürdüğü belirtildi.



            DOĞALGAZ VERİLECEK
            Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğalgaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki arızalar giderildi. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğal gaz vermeye başlıyoruz" dedi.



            KAHRAMAN YİĞİT
            Yüzyılın depremi Kahramanmaraş ve 9 ili yıktı geçti. Ancak umutlar hep diriydi. Herkes enkaz başında mucizeyi bekledi. O mucizelerden birisi de Yiğit'ti. 8 yaşındaki Yiğit Çakmak, 'Sesimi duyan var mı?' sorusuna yanıt verdi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu 52 saatin ardından enkazdan çıkartılabildi. Moloz yığınlarının arasından çıkıp çevresindekilere el salladı, gülümsedi. Umutları bir kez daha yeşertti. Annesiyle sarıldığı anlar ise yürekleri titretti.



            62. SAAT MUCİZELERİ
            Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler Ege'yi (12) 62 saat sonra sağ olarak kurtardı.



                Adıyaman Sümenevler mahallesi'nde de kurtarma çalışmaları devam etti. Ekipler, 62 saatin sonunda 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak'ı enkazdan çıkartabildi.



                ÇOK YAŞA BEBEK
                Hatay'da kurtarma çalışmaları devam etti. 4 aylık Azra Selçuk, 30 saatin ardından enkazdan çıkartılabildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



                Gaziantep'te enkaz altında kalan 3 aylık Duru bebek, depremden saatler sonra kurtarıldı. Battaniyeye sarıldı. Hastaneye kaldırıldı.



                    AĞLATAN KAVUŞMA
                    Depremin üzerinden saatler geçti. Zaman ilerledikçe enkazdan gelen her haber umutları yeşertti. 16 yaşındaki Mahmut Salman da acının içinden doğan mucizelerden biriydi. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti. Mahmut Salman, tam 56 saatin ardından moloz yığınlarının arasından kurtarılabildi. Evladının kurtulmasını endişeyle bekleyen anne Şirin Salman, "Vay benim oğlum geldi" diyerek sarıldığı anlar yürekleri deldi.



                    MİLLETİN EMRİNDE
                    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklar, aramakurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi. Öncelikle sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi. Ardından Adıyaman ve Kahramanmaraş'a düzenlenen 2'şer seferle afetzedeler Ankara'daki hastanelere getirildi.



                    BAKANLAR İNCELEMEDE
                    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede incelemelerine devam etti. Dün de Hatay'ın Samandağ İlçesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarını denetledi. Vatandaşlarla bir araya geldi.

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                    Haberler Güncel 85 milyon hep birden haykırdı: Umudumuz bitmedi
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