85 milyon hep birden haykırdı: Umudumuz bitmedi





79 BİN PERSONEL SAHADA

Depremzedelerin barınması için 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlandı. Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'a ulaştı. Diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine yollandı. Ayrıca başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç ulaştırıldı. Yine bölgede 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürünün görevlendirildiği açıklandı.