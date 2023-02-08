Umudun merkez üssü! Mucize kurtuluşlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı

Yüzyılın felaketi sadece Türkiye'yi değil dünyayı sarstı. 6 Şubat 2023'te saatler 04:17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş 7.7 ile sarsıldı. Depremden 9 saat sonra bu kez 7.6 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Saatler ilerledikçe afetin boyutu giderek arttı. Dün 00:20 itibariyle, 5 bin 894 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 34 bin 810 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Devletin tüm imkanları afet bölgesine aktarıldı. Milli bir seferberlik başlatıldı. Tüm Türkiye tek yürek olup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazların etrafında dualar gözyaşlarına karıştı. "Sesimi duyan var mı" sorusuna verilen her tepki, her cevap umutlarımızı daha da artırdı. 10 ilden gelen mucizeler acımızı bir nebze de olsa azalttı. Arama kurtama ekiplerinin omuzlarından sedyeye taşıyanan her can, gözyaşlarıyla ambulansa alındı. Demir yığınları ve molozların arasından çıkan her güler yüz, umutları daha da arttırdı. Hüzün yerini buruk bir mutluluğa bıraktı. Bu arada bazı yaralılar Hatay'dan Mersin'e askeri gemiyle taşındı. Bazı depremzedeler de İstanbul'daki hastanelere ulaştırıldı.
GÜZEL HABER
Hatay'da yüzlerce bina yıkıldı. Onların altında kalanlar arasında Alparslan Ailesi de vardı. 7. katta yaşayan Süleyman bebek, Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı enkazından çıkarıldı. 15 aylık bebeğin hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca konulduğu anlaşıldı. Avukat baba Tuncay Alparslan büyük bir sevinç yaşadı. Ancak oğlunu bulamadı. Saatler sonra anne Sema Yeşilağaç, "Oğlumu buldum, çok şükür. Allah herkesten razı olsun" dedi.
TÜM KARARGAHLAR VATANDAŞLARA AÇILDI
Bakanlar, felaketin ardından deprem bölgesine gitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün depremden en çok etkilenen Kahmanmaraş'ı ziyaret etti. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşın sorunlarını dinledi. İsteklerini not etti. "Devlet yanınızda merak etmeyin" dedi. Bakar Akar, "Deprem bölgesinde bulunan tüm birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açıldı" ifadesini kullandı.
HÜZÜN VE MUTLULUK BİR ARADA
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Can, Trabzon Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında kaldı. 24 saat sonra kurtarıldı. Moloz yığınları arasındaki korku dolu bakışı, hafızalara kazındı.