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    Umudun merkez üssü! Mucize kurtuluşlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı

    Türkiye, asrın felaketi ile sarsıldı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilimizi adeta yıktı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ın hali 85 milyonu ağlattı. Devlet millet el ele verip arama ve kurtarma faaliyetleri başlattı. Enkazlardan gelen her ses, umutları arttırdı. Depremin 3. gününde bile yaşanan mucize kurtuluşlar ise tüm ülkeyi duygulandırdı.

    Umudun merkez üssü

    Yüzyılın felaketi sadece Türkiye'yi değil dünyayı sarstı. 6 Şubat 2023'te saatler 04:17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş 7.7 ile sarsıldı. Depremden 9 saat sonra bu kez 7.6 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandı. Saatler ilerledikçe afetin boyutu giderek arttı. Dün 00:20 itibariyle, 5 bin 894 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 34 bin 810 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Devletin tüm imkanları afet bölgesine aktarıldı. Milli bir seferberlik başlatıldı. Tüm Türkiye tek yürek olup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkazların etrafında dualar gözyaşlarına karıştı. "Sesimi duyan var mı" sorusuna verilen her tepki, her cevap umutlarımızı daha da artırdı. 10 ilden gelen mucizeler acımızı bir nebze de olsa azalttı. Arama kurtama ekiplerinin omuzlarından sedyeye taşıyanan her can, gözyaşlarıyla ambulansa alındı. Demir yığınları ve molozların arasından çıkan her güler yüz, umutları daha da arttırdı. Hüzün yerini buruk bir mutluluğa bıraktı. Bu arada bazı yaralılar Hatay'dan Mersin'e askeri gemiyle taşındı. Bazı depremzedeler de İstanbul'daki hastanelere ulaştırıldı.



    GÜZEL HABER
    Hatay'da yüzlerce bina yıkıldı. Onların altında kalanlar arasında Alparslan Ailesi de vardı. 7. katta yaşayan Süleyman bebek, Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı enkazından çıkarıldı. 15 aylık bebeğin hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca konulduğu anlaşıldı. Avukat baba Tuncay Alparslan büyük bir sevinç yaşadı. Ancak oğlunu bulamadı. Saatler sonra anne Sema Yeşilağaç, "Oğlumu buldum, çok şükür. Allah herkesten razı olsun" dedi.



    TÜM KARARGAHLAR VATANDAŞLARA AÇILDI
    Bakanlar, felaketin ardından deprem bölgesine gitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün depremden en çok etkilenen Kahmanmaraş'ı ziyaret etti. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşın sorunlarını dinledi. İsteklerini not etti. "Devlet yanınızda merak etmeyin" dedi. Bakar Akar, "Deprem bölgesinde bulunan tüm birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açıldı" ifadesini kullandı.


    HÜZÜN VE MUTLULUK BİR ARADA
    Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Can, Trabzon Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında kaldı. 24 saat sonra kurtarıldı. Moloz yığınları arasındaki korku dolu bakışı, hafızalara kazındı.



        Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarından güzel haberler geldi. Maden işçilerinin yürüttüğü çalışmalarda 5 yaşındaki Sidra depremden 35 saat sonra enkazdan çıkartılabildi. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.



        34 SAAT SONRA GÜNEŞI GÖRDÜ
        Hatay'da 33 yaşındaki Burcu Arlı, 34 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan kurtarıldı.



        MOLOZLARDAN ÇEKİP ALDI
        Malatya'da Şahin çifti de enkaz altında kaldı. Önce Sibel Şahin ve iki evladı molozların arasından kurtarıldı. Erdal Şahin ise bir mucizeyi başardı. Depremden tam 32 saat sonra toz yığınlarının arasından çıkartıldı. Babası, gözyaşlarını tutamadı. 5 Yaşındaki Muhammet Rüzgar, korkunç depremin ardından hasar gören binada kaldı. Saatlerce bekleyen talihsiz çocuk, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.



            Hatay Antakya'da 2 aylık bebek Mehmet Çınar, 29 saat sonra enkazdan kurtarıldı.



            ÇOK YAŞA EYLÜL
            Hatay Antakya'da 17 yaşındaki Eylül Canpolat, depreme uykuda yakalandı. Depremden 38 saat sonra kurtarıldı. Babasına böyle sarıldı.



            K.Maraş'ta Mina İpekli (3), tam 37 saat sonra kurtarıldı. Hatay'da Eymen'in (6), 37 saat sonra enkazdan çıkarılması umutları tazeledi.



                YÜREK YANGINI
                Kahramanmaraş'ta binanın enkazında anne ve iki kızına ulaşıldı. Yaralılar ambulansa taşındığı sırada kızlardan birinin kalbi durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız hastaneye kaldırıldı.



                BAK 'UF' OLDU
                Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta 5 yaşlarındaki Şahin, Serap Apartmanı'nın enkazında kaldı! 30 saat sonra kurtarıldı.



                VATANI GÖREV
                Türk askeri, deprem bölgesine koşup arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Hatay'da bulunan Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın enkazında da jandarma ekiplerince arama yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmada enkazdan saat 10.00 sıralarında Hatice Akgöl (85) yaralı çıkarıldı. Akgöl'ün eşinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kadını enkazdan çıkaran komandonun gözyaşlarını tutamadı.

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                Haberler Güncel Umudun merkez üssü! Mucize kurtuluşlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı
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