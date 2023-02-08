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    • Güncel
    • 08.02.2023 16:00
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    • 08.02.2023 16:00
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da: Depremzedeleri yalnız bırakmadılar

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 13 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

    AJANSLAR
    Bakan Akar ve Bakan Koca depremzedelerin yanında

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Depremin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

    Bakan Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

    Arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Akar ve Koca'ya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

        KABİNE AFET BÖLGESİNDE
        Depremin ardından Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.



        HER İLDE BIR BAKAN
        Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep ve Kilis'te ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum denetimlerde bulundu. Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü.



        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.
            Allah devletimizden razı olsun
            Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da: Depremzedeleri yalnız bırakmadılar
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