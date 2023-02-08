Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da: Depremzedeleri yalnız bırakmadılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
Arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Akar ve Koca'ya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.