Şanlıurfa'da insanlık dışı hareket! AFAD kıyafeti giyip evlerden hırsızlık yaptılar!

FUAR ALANI DEPREMZEDELERLE DOLUP TAŞTI

Öte yandan Şanlıurfa ve ilçelerini etkileyen depremin ardından kendilerini korunaklı ve güvenli olarak buldukları fuar alanına akın eden vatandaşlarla dolup taştı. Kadın, çocuk yaşlı ve hastaların yerleştiği fuar alanında vatandaşlar için en çok ısıtıcı, battaniye ve gıda ihtiyaçlarının bulunduğu görüldü.



Depremin olduğu gün 3 çocuğuyla birlikte fuar alanına geldiğini ifade eden Ahmet Gök, "Depremden çok şükür ailece kurtulduk. 3 gündür burada kendimizi korumaya çalışıyoruz. Depremden sonra şimdi soğuk ve açlıkla mücadele veriyoruz. Oldukça fazla insanın barındığı bu alana battaniye ve gıda takviyesi acil yapılması gerekiyor" dedi.