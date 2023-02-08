Şanlıurfa'da insanlık dışı hareket! AFAD kıyafeti giyip evlerden hırsızlık yaptılar!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa'da yardım kuruluşlarına ait kıyafetleri giyerek, riskli görüldüğü için boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Polis, evlerin boşaltıldığı semtlerde devriye atarak şüpheli kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı.
Kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl'deki Rızvaniye Camisi'ni minaresi ve revaklarında yıkılmalar oldu. Balıklıgöl'ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl'deki bu değişimi görenler, tedirgin oldu. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.
BABA VE OĞLU 56, BİR ÇOCUK İSE 53 SAAT SONRA KURTARILDI
Bu arada, Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki Kaya Apartmanı'nın enkazında AFAD ve Mardin İtfaiye ekiplerinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra Müslüm Kaya (60) ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ kurtarıldı. Baba ve oğul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa kent merkezinde yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması için de AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Mahallesi'nde çöken 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nın enkazından 1 yaşındaki bebek, 53 saat sonra çıkarıldı. Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Depremde ilk yıkılan bina olan İpekyol Caddesi'nde Osman Ağan Apartmanı'nda oturan Sadık Saçaklı, eşi Leyla, çocukları Furkan, Azra ve anneanne Ayşe Sade'nin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.