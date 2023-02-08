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    • Güncel
    • 08.02.2023 14:21
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    • 08.02.2023 14:21
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    Deprem bölgesinde ailesi bulunamayan çocuklar ne olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı

    Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocukların Bakanlığın kontrolünde bulunduğunu bildirdi.

    Ailesi bulunamayan çocuklar ne olacak? Bakanlık açıkladı
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında, bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bulunan çocuklara yönelik açıklamamız bu şekildedir. Refakatsiz çocuklarımız Bakanlığımız kontrolü altındadır. Enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışma çerçevesinde, Bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa teslimi söz konusu değil" denildi.
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    Depremin boyutu aslında 11!
    Haberler Güncel Deprem bölgesinde ailesi bulunamayan çocuklar ne olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
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