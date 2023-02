10 ili etkileyen deprem dünyayı yasa boğdu

ÜRKÜTÜCÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

ABD, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderirken, New York'ta yıllar sonra bir ilk yaşandı. New York eyaletinde son 40 yılın en büyük depremi (3,8) gerçekleşti. Ünlü sismolog Yaareb Altaweel son 40 yılda bölgede bu kadar güçlü bir sarsıntının görülmediğini belirterek, "Türkiye'de çok şiddetli bir deprem sonrası, New York'un da sallanması ürkütücü" dedi.