10 ili etkileyen deprem dünyayı yasa boğdu





VADİ'DE DUA GÜNÜ

Türkiye ve Suriye'yi vuran 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için Silikon Vadisi'nde de dua edildi. Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) üyeleri, geçmişleri veya inançları ne olursa olsun güçlü depremden etkilenen aileleri, arkadaşları ve diğer kurbanlar için dua etmek ve bağış toplama çabalarını sürdürmek için Redwood City'de bir araya geldi. 100 farklı ülkeden Müslüman, Hristiyan ve Yahudi, dua etti. TARF üyesi Oğuz Olcay, "Acımız çok büyük. Burada toplandık ve dua ettik. Enkaz altındakiler için de dua ettik. Umutluyuz, çünkü umut olmadan yaşamak çok zor" dedi. California'daki San Francisco'nun Körfez Bölgesi'nde yer alan dev şirketleri bünyesinde bulunduran Silikon Vadisi'nde çalışan binlerce kişi, yardım kampanyasına destek oldu.