10 ili etkileyen deprem dünyayı yasa boğdu

BINLERCE vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve birçok canımızın da enkaz altında olduğu günlerde yurt dışından da ekip desteği başladı. Toplam 65 ülke, ekiplerini Türkiye'ye gönderdi. İşte o listeden bazıları:
■ Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Türkiye'ye kurtarma görevlileri ve acil tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdi.
■ Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 18 üyesi İstanbul'a geldi.
■ ABD, Türkiye'deki depremler için iki ayrı arama kurtarma ekibini hazırladı.
■ Almanya'nın Uluslararası Arama Kurtarma ekibi (ISAR) geldi.
■ Macaristan'ın HUNOR kurtarma ekibi Budapeşte Havaalanı'ndan hareket etti.
■ Yunanistan kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi.
■ Çin'den depremzedeler için Türkiye'ye 6 milyon dolar yardım. Çin'den Türkiye'ye ilk yardım ekibi yola çıktı.
■ Pakistan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdi.
■ Türkmenistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.
■ İsrail ordusu 150 kişiden oluşan ve aralarında arama-kurtarma ekipleri ve sağlık personelinin de bulunduğu ekibi Türkiye'ye gönderdiğini belirtti.
■ Almanya'dan doktorlar ve kurtarma ekipleri de Türkiye'ye ulaştı.
■ İngiltere'den 76 kişilik arama-kurtarma ekibi ve sağlık ekibi geliyor.
■ Rusya sahra hastanesiyle 50 kişilik ekip gönderdi.
VADİ'DE DUA GÜNÜ
Türkiye ve Suriye'yi vuran 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için Silikon Vadisi'nde de dua edildi. Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) üyeleri, geçmişleri veya inançları ne olursa olsun güçlü depremden etkilenen aileleri, arkadaşları ve diğer kurbanlar için dua etmek ve bağış toplama çabalarını sürdürmek için Redwood City'de bir araya geldi. 100 farklı ülkeden Müslüman, Hristiyan ve Yahudi, dua etti. TARF üyesi Oğuz Olcay, "Acımız çok büyük. Burada toplandık ve dua ettik. Enkaz altındakiler için de dua ettik. Umutluyuz, çünkü umut olmadan yaşamak çok zor" dedi. California'daki San Francisco'nun Körfez Bölgesi'nde yer alan dev şirketleri bünyesinde bulunduran Silikon Vadisi'nde çalışan binlerce kişi, yardım kampanyasına destek oldu.
ÜRKÜTÜCÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR
ABD, Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderirken, New York'ta yıllar sonra bir ilk yaşandı. New York eyaletinde son 40 yılın en büyük depremi (3,8) gerçekleşti. Ünlü sismolog Yaareb Altaweel son 40 yılda bölgede bu kadar güçlü bir sarsıntının görülmediğini belirterek, "Türkiye'de çok şiddetli bir deprem sonrası, New York'un da sallanması ürkütücü" dedi.