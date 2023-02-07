Yüzyılın felaketi, Hatay'da da taş taş üzerinde bırakmadı!

Yüzyılın depreminde, en ağır faturalardan biri de Hatay'a çıktı. 7.7 ve 7.6'lık çift sarsıntıda Antakya'da Devlet Hastanesi ve polisevleri yıkıldı. En korkunç fotoğraflardan biri de 600 Konutlar bölgesinde göze çarptı. Sıralı binaların olduğu dev site, yerle bir olurken binlerce insan, enkaz altında kaldı.



MOLOZLARDAN KAÇTILAR

Bazı vatandaşlar, alanın ortasında kalan halı sahaya sığındı. Güzelburç Mahallesi'nde de onlarca binadan eser kalmadı. İnsanlar, can havliyle moloz yığınlarından kurtulmaya çalıştı. Tüm kente AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yardım eli uzattı. Ayrıca sivil vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.