Yüzyılın felaketi, Hatay'da da taş taş üzerinde bırakmadı!

Yüzyılın depreminde, en ağır faturalardan biri de Hatay'a çıktı. 7.7 ve 7.6'lık çift sarsıntıda Antakya'da Devlet Hastanesi ve polisevleri yıkıldı. En korkunç fotoğraflardan biri de 600 Konutlar bölgesinde göze çarptı. Sıralı binaların olduğu dev site, yerle bir olurken binlerce insan, enkaz altında kaldı.
MOLOZLARDAN KAÇTILAR
Bazı vatandaşlar, alanın ortasında kalan halı sahaya sığındı. Güzelburç Mahallesi'nde de onlarca binadan eser kalmadı. İnsanlar, can havliyle moloz yığınlarından kurtulmaya çalıştı. Tüm kente AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yardım eli uzattı. Ayrıca sivil vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
ŞİFRE: YAŞAM ÜÇGENİ
İskenderun Pac Meydanı'ndaki 6 katlı binanın enkazından çıkarılan Ataoğlu, yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan da 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ne yazık ki, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk da sivil vatandaşlar tarafından 3 saatte enkazdan çıkarıldı.
DUA ETTİLER
Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. İnsanlar, "Allah'ım yardım et" diye yakardı.
'TAHA'MMÜL YOK!
Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.