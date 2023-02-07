Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yüzyılın felaketi, Hatay'da da taş taş üzerinde bırakmadı!

    Korkunç deprem, Hatay'da da taş taş üzerinde bırakmadı! polisevi ve hastaneler yıkıldı. Liman çöktü, yollar çatladı. 600 konutlar bölgesindeki binalardan eser kalmadı. İnsanlar, halı sahaya sığındı.

    İnsanlık halı!

    Yüzyılın depreminde, en ağır faturalardan biri de Hatay'a çıktı. 7.7 ve 7.6'lık çift sarsıntıda Antakya'da Devlet Hastanesi ve polisevleri yıkıldı. En korkunç fotoğraflardan biri de 600 Konutlar bölgesinde göze çarptı. Sıralı binaların olduğu dev site, yerle bir olurken binlerce insan, enkaz altında kaldı.

    MOLOZLARDAN KAÇTILAR
    Bazı vatandaşlar, alanın ortasında kalan halı sahaya sığındı. Güzelburç Mahallesi'nde de onlarca binadan eser kalmadı. İnsanlar, can havliyle moloz yığınlarından kurtulmaya çalıştı. Tüm kente AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yardım eli uzattı. Ayrıca sivil vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.



    ŞİFRE: YAŞAM ÜÇGENİ
    İskenderun Pac Meydanı'ndaki 6 katlı binanın enkazından çıkarılan Ataoğlu, yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan da 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ne yazık ki, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk da sivil vatandaşlar tarafından 3 saatte enkazdan çıkarıldı.

    DUA ETTİLER
    Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. İnsanlar, "Allah'ım yardım et" diye yakardı.



    'TAHA'MMÜL YOK!
    Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.



        ACININ 'ASLI'!
        Korkutan depremin ardından ünlü isimlerden peş peşe sosyal medya paylaşımları geldi. Deprem sonrası açıklamada bulunan Melisa Aslı Pamuk, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi. Ünlü oyuncu, Antakya'daki vatandaşlardan yardım istedi. Anneannesinin yürüyemediğini de belirtti. Yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi. Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini de kaydetti.



        ADRESİ PAYLAŞTI
        Sosyal medya paylaşımında şunları söyledi: Anneannem hasta. Teyzemle mahsur kaldılar. Bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı No.10 Cem Apt 4'üncü kat Antakya.



        TARİHİ KİLİSE YERLE BİR
        Deprem nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Latin Katolik Kilisesi yıkıldı. Hataylı vatandaş şu notu paylaştı: Herkes üşüyor, yardım gelmiyor. İnsanlar ağlıyor, yardım bekliyor...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri!
        Haberler Güncel Yüzyılın felaketi, Hatay'da da taş taş üzerinde bırakmadı!
            SON DAKİKA