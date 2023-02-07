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    THY'den ücretsiz uçuş kararı! Deprem bölgesi 9 ilden yapılacak tüm uçuşlar ücretsiz olacak

    Son dakika haberi | Türk Hava Yolları, deprem bölgesi olan 9 ilden çıkışlı olarak yapılacak direkt uçuşların 13 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu.

    THY’den deprem bölgesinden ücretsiz uçuş kararı

    Türk Hava Yolları, (THY) depremden etkilenen illerden yapılacak yurt içi direkt uçuşların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz yapılmasına karar verdi.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."

    Üstün, rezervasyon için THY'nin 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinin aranması gerektiğini belirtti.
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    Haberler Güncel THY'den ücretsiz uçuş kararı! Deprem bölgesi 9 ilden yapılacak tüm uçuşlar ücretsiz olacak
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