Kahramanmaraş depremi ile yerle bir olmuştu! Sosyal medya Malatya Yeşilyurt'taki o siteyi konuşuyor! "Deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!

10 İL SARSILDI

Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.

YÜZYILIN FELAKETİ

Son bir asırda yaşanan en büyük felaket olan depremde binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.