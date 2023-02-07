Kahramanmaraş depremi ile yerle bir olmuştu! Sosyal medya Malatya Yeşilyurt'taki o siteyi konuşuyor! "Deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
10 İL SARSILDI
Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.
YÜZYILIN FELAKETİ
Son bir asırda yaşanan en büyük felaket olan depremde binlerce kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı.
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.