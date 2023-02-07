Depremin izleri onarılıyor! Zarar gören TAG Otoyolu eski görünümüne kavuşuyor: Otoyolda oluşan yarıklar kapatıldı

Türkiye'yi sarsan 7.7 Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü zarar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda onarım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle zarar gören alanda çalışma yaparak, dolgu işlemiyle otoyoldaki ulaşım sorunun giderdi.

"OTOYOLDA OLUŞAN VE YOLU KULLANILMAZ HALE GETİREN YARIKLAR KAPATILDI"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TAG Otoyolu'nun Gaziantep ve Güneydoğu için hayati bir aks olduğunu belirterek, yardım faaliyetleri ve arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek için bu yolu bir an önce aktif hale getirmek istediklerini söyledi. Şahin, "Tüm gece boyunca ekiplerimiz dolgu çalışması gerçekleştirdi. Otoyolda oluşan ve yolu kullanılmaz hale getiren yarıklar kapatıldı. Karayollarına bağlı ekipler, yolda yapacağı incelemenin ardından yolun açılması noktasında nihai kararı verecekler." dedi.