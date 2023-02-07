Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2023 08:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 08:35
    ABONE OL

    Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. İlk andan itibaren bölgeye giden AFAD ekipleri başta olmak üzere; sivil toplum kuruluşları ile güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarını hızla başlattı. Gece boyunca devam eden kar ve sağanak yağışa rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, çok sayıda vatandaşı enkaz altından çıkarmayı başardı.

    AJANSLAR
    Gece boyunca arama çalışmaları durmadı

    Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından enkazlarda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da devam ediyor.

    SABAHA KADAR DURMADILAR!
    Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Depremin üzerinden 24 saat geçerken Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

    ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
    Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.

        Öte yandan Malatya'da gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan ve havanın ağarmasıyla etkisini artıran kar yağışı, ekiplerin çalışmasını da güçleştiriyor.

        KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ!
        Gaziantep'te yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan vatandaşlar, geceyi yaktıkları ateşin başında bekleyerek geçirdi.

        Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen çalışmaları yerinde takip eden vatandaşlar, bir an olsun bölgeden ayrılmayarak, umutlu bekleyişlerini sürdürdü. 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ise kar ve sağanak yağışa rağmen aralıksız devam etti.

        Ekipler, iş makinaları yardımıyla molozları kaldırırken, zaman zaman seslik çağrısı yaparak enkaz altında dinleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Askeri gemiyle yaralı tahliyesi
        Haberler Güncel Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor
            SON DAKİKA