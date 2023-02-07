Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor

Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen çalışmaları yerinde takip eden vatandaşlar, bir an olsun bölgeden ayrılmayarak, umutlu bekleyişlerini sürdürdü. 7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ise kar ve sağanak yağışa rağmen aralıksız devam etti.

Ekipler, iş makinaları yardımıyla molozları kaldırırken, zaman zaman seslik çağrısı yaparak enkaz altında dinleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.