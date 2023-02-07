Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından enkazlarda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da devam ediyor.
SABAHA KADAR DURMADILAR!
Dün merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gerçekleşen göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Depremin üzerinden 24 saat geçerken Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.