Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler geçmiş dönemdeki depremleri akıllara getirdi

1939 ERZİNCAN DEPREMİ: Türkiye'de yaşanmış en büyük depremdir. 7.9 şiddetindeki deprem 26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelmiştir.

2023 KAHRAMANMARAŞDEPREMLERİ: 7.7 ve 7.6 şiddetinde, farklı fay hatlarında meydana geldi.

1930 HAKKÂRİ DEPREMİ: Türkiye-İran sınırında 7 Mayıs 1930 günü meydana gelmiş, 7.6 büyüklüğünde bir depremdir.

1976 ÇALDIRAN DEPREMİ: Van'da 24 Kasım 1976 günü meydana gelen depremin büyüklüğü 7.5'tir.

1999 GÖLCÜK DEPREMİ: Türkiye'nin sanayi başkentlerini etkileyen ve büyük kayıplara sebep olan 17 Ağustos 1999 depreminin büyüklüğü 7.4'tür. 2011 VAN DEPREMİ: 23 Ekim 2011 günü meydana gelmiştir. 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.

1970 GEDİZ DEPREMİ: 7.2 büyüklüğündeki 1970 Gediz depremi 28 Mart 1970 günü meydana gelmiştir.

1999 DÜZCE DEPREMİ: 1999 yılında Düzce'de 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.

1943 TOSYA-LADIK DEPREMİ: 7.2'lik bir başka deprem de 1943 Tosya-Ladik depremiydi.

1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ: 1 Şubat 1944 günü Bolu- Gerede'de meydana gelmiş 7.2 şiddetinde depremdir.

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