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    Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler geçmiş dönemdeki depremleri akıllara getirdi

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7.36 şiddetindeki depremler ikinci büyük deprem olarak kayıtlara geçti. İşte geçmiş dönemde yaşanan depremler

    İkinci büyük deprem

    1939 ERZİNCAN DEPREMİ: Türkiye'de yaşanmış en büyük depremdir. 7.9 şiddetindeki deprem 26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelmiştir.
    2023 KAHRAMANMARAŞDEPREMLERİ: 7.7 ve 7.6 şiddetinde, farklı fay hatlarında meydana geldi.
    1930 HAKKÂRİ DEPREMİ: Türkiye-İran sınırında 7 Mayıs 1930 günü meydana gelmiş, 7.6 büyüklüğünde bir depremdir.
    1976 ÇALDIRAN DEPREMİ: Van'da 24 Kasım 1976 günü meydana gelen depremin büyüklüğü 7.5'tir.
    1999 GÖLCÜK DEPREMİ: Türkiye'nin sanayi başkentlerini etkileyen ve büyük kayıplara sebep olan 17 Ağustos 1999 depreminin büyüklüğü 7.4'tür. 2011 VAN DEPREMİ: 23 Ekim 2011 günü meydana gelmiştir. 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.
    1970 GEDİZ DEPREMİ    : 7.2 büyüklüğündeki 1970 Gediz depremi 28 Mart 1970 günü meydana gelmiştir.
    1999 DÜZCE DEPREMİ: 1999 yılında Düzce'de 7.2 büyüklüğünde gerçekleşmiştir.
    1943 TOSYA-LADIK DEPREMİ: 7.2'lik bir başka deprem de 1943 Tosya-Ladik depremiydi.
    1944 BOLU-GEREDE DEPREMİ: 1 Şubat 1944 günü Bolu- Gerede'de meydana gelmiş 7.2 şiddetinde depremdir.

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    İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük depremleri!
    Haberler Güncel Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler geçmiş dönemdeki depremleri akıllara getirdi
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