Depremin ardından otogarlar doldu taştı! Otobüs biletleri 10 lira

Türkiye'yi sarsan Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler için bölgeye otobüs seferleri hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan meydana gelen iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da tahribata neden oldu. Deprem bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar havalimanlarının dışında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogarda hem yakınlarının yanına gitmek isteyenler, hem de gönüllü olarak depremzedelere yardım etmek için yola çıkanlar vardı.
BİLET FİYATLARI 10 TL
Gönüllüler, depremzedeler için yanlarına battaniye, mont, gıda malzemeleri aldıklarını söylerken, yakınları için gidenler de daha hızlı haber almak istediklerini dile getirdi. Deprem bölgelerine olan seferlerin neredeyse birçoğu araçların geri gelmemesinden dolayı, bir otobüs firması da bilet fiyatlarını sembolik olarak 10 lira yaparak yolcu almaya devam etti. Otobüs firması işletmecisi Rıdvan Gülgeldi, yardım için gönderilecek malzemeleri de bölgelere ücretsiz ulaştırdıklarını dile getirdi.
''TÜRKİYE ÇOK ZOR BİR DURUMDAN GEÇİYOR''
Gönüllü olarak depremzedeler için yola çıkan 24 yaşındaki Mert Cansız konu hakkında, "Şu an Malatya'ya bilet aldık, oradan Kahramanmaraş'a doğru geçmeye çalışacağız. Dünden beri yola çıkmaya çalıştık. Şimdi gitmeye çalışacağız. Orada yakınlarımız yok. Biz insani yardım etmek için gidiyoruz. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Kaşkol, bere, mont, içlik soğuğa dair bir sürü şey aldık. Çocuklara vermek için çikolata aldık. Elimizden geleni yardımı yapacağız. Türkiye çok zor bir durumdan geçiyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan 23 yaşındaki Yunus Emre Altuntaş da yaşanan olaylara ilişkin, "Malatya'ya gidiyoruz. Depremzedelere elimizden geldiğince yardım etmek için. Hatay, Kahramanmaraş oralara gitmeye çalışacağız. Yanımıza, mont, uyku tulumları, bere, bot her türlü malzeme aldık. Elimizden geldiğince bavul hazırladık, oradakilere teslim edeceğiz. Dün akşamdan beri bilet bulmaya çalışıyoruz. Bilet bulduğumuz için de çok mutluyuz. Biletler 10 liraydı, ucuz yaptılar" dedi.
"BÜYÜK BİR YIKIM VAR, BÜTÜN YAKINLAR ORADA. BİNALAR ÇÖKMÜŞ. HABER ALAMIYORUZ''
Ailesini görmek için Hatay'a giden Ayhan Geçman da, "Büyük bir yıkım var, bütün yakınlar orada. Binalar çökmüş. Haber alamıyoruz. Telefonlar kapalı, internet yok. Mecbur gidiyoruz. Hanım, çocuklarımız hepsi orada. Gece haber aldık ama şimdi her taraf kapalı. Dayımın çocukları hepsi enkaz altında kalmış. Hiçbir yere yetişemiyoruz. Yollar kapalı inşallah sağlıkla yetişiriz oraya" diye söyledi.
''ORADA SEVDİKLERİMİZ, YAKINLARIMIZ GÖÇÜK ALTINDA KALDI''
Hastaneye gitmek için Hatay'dan İstanbul'a kadar gelen, deprem olunca da tekrar Hatay'a gitmek için yola çıkan Sevda Öztürk ise, "Orada sevdiklerimiz, yakınlarımız göçük altında kaldı. Hiçbir yardım oraya gitmiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Çok sayıda ölü var, arkadaşlarım, ailemizden de ulaşamadıklarımız var. Benim evim yıkılmış. Şu anda çocuklarım annemlerde kalıyor. Onlar da çadır kurmuşlar. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Kaçarken terliklerle kaçmışlar. Çocuklarım da montsuz ceketsiz çıkmışlar. Birkaç tane powerbank aldım. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Biz de zor durumdayız, telaştayız, ağlamaktan bütün gece yatamadık. Aklıma hiçbir şey gelmiyor, önce gidip oradaki durumu görmem gerekiyor. Biz sağ salim yetişebilecek miyiz? Birkaç yerde yollar kapalı'' dedi.
''HATAY'A GİTMENİN YOLLARINI ARADIM''
Öte yandan Hatay'da üniversite öğrencisi olan ve tatil için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Alper Tali de, gönüllü olarak Hatay'a gitmek için yola çıktı.
Tali konuya yönelik, "Cuma günü dönmüştüm. Sonra deprem oldu, üniversitemin gönüllü öğrenciye ihtiyacı olduğunu öğrendim. Öğrendiğim andan beri bir şekilde Hatay'a gitmenin yollarını aradım. İki tane arkadaşım enkaz altında kalmıştı. Kimisi akrabalarını kaybetti. İletişim çok zor gerçekleştiriyor. Hocalarımdan da kayıp olanlar var. Ben valizimle geldim üniversiteden, ona doldurabildiğim kadar battaniye, kazak, içlik falan doldurdum. O şekilde gidiyorum" şeklinde konuştu.