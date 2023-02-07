Depremin ardından otogarlar doldu taştı! Otobüs biletleri 10 lira

"BÜYÜK BİR YIKIM VAR, BÜTÜN YAKINLAR ORADA. BİNALAR ÇÖKMÜŞ. HABER ALAMIYORUZ''

Ailesini görmek için Hatay'a giden Ayhan Geçman da, "Büyük bir yıkım var, bütün yakınlar orada. Binalar çökmüş. Haber alamıyoruz. Telefonlar kapalı, internet yok. Mecbur gidiyoruz. Hanım, çocuklarımız hepsi orada. Gece haber aldık ama şimdi her taraf kapalı. Dayımın çocukları hepsi enkaz altında kalmış. Hiçbir yere yetişemiyoruz. Yollar kapalı inşallah sağlıkla yetişiriz oraya" diye söyledi.

''ORADA SEVDİKLERİMİZ, YAKINLARIMIZ GÖÇÜK ALTINDA KALDI''

Hastaneye gitmek için Hatay'dan İstanbul'a kadar gelen, deprem olunca da tekrar Hatay'a gitmek için yola çıkan Sevda Öztürk ise, "Orada sevdiklerimiz, yakınlarımız göçük altında kaldı. Hiçbir yardım oraya gitmiyor. Herkesten yardım bekliyoruz. Çok sayıda ölü var, arkadaşlarım, ailemizden de ulaşamadıklarımız var. Benim evim yıkılmış. Şu anda çocuklarım annemlerde kalıyor. Onlar da çadır kurmuşlar. Evden hiçbir şey alamıyoruz. Kaçarken terliklerle kaçmışlar. Çocuklarım da montsuz ceketsiz çıkmışlar. Birkaç tane powerbank aldım. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Biz de zor durumdayız, telaştayız, ağlamaktan bütün gece yatamadık. Aklıma hiçbir şey gelmiyor, önce gidip oradaki durumu görmem gerekiyor. Biz sağ salim yetişebilecek miyiz? Birkaç yerde yollar kapalı'' dedi.

''HATAY'A GİTMENİN YOLLARINI ARADIM''

Öte yandan Hatay'da üniversite öğrencisi olan ve tatil için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Alper Tali de, gönüllü olarak Hatay'a gitmek için yola çıktı.

Tali konuya yönelik, "Cuma günü dönmüştüm. Sonra deprem oldu, üniversitemin gönüllü öğrenciye ihtiyacı olduğunu öğrendim. Öğrendiğim andan beri bir şekilde Hatay'a gitmenin yollarını aradım. İki tane arkadaşım enkaz altında kalmıştı. Kimisi akrabalarını kaybetti. İletişim çok zor gerçekleştiriyor. Hocalarımdan da kayıp olanlar var. Ben valizimle geldim üniversiteden, ona doldurabildiğim kadar battaniye, kazak, içlik falan doldurdum. O şekilde gidiyorum" şeklinde konuştu.