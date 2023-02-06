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    • 06.02.2023 14:22
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    • 06.02.2023 14:22
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    Kızılay'ın çağrısı sonrası vatandaşlar kan merkezlerine koştu! Türkiye genelinde Kahramanmaraş depremi için kan bağışı seferberliği

    Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından Kızılay'ın yaptığı "kan bağışı" çağrısı sonrası vatandaşlar kan merkezlerine koştu.

    takvim.com.tr
    Türkiye genelinde kan bağışı seferberliği

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Davetin ardından İstanbullular kan merkezlerine akın etti.

    Kahramanmaraş merkezli sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet ettiğini söyleyerek "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. Ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. Kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinler, en yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi.

    VATANDAŞLAR KIZILAY ÇAPA KAN MERKEZİNE KOŞTU
    Kerem Kınık'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Fatih Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne koştu. Yüzlerce kişi kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

    "HERKESİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUM"
    Kan vermeye gelen vatandaşlardan Abdullah Alpay, "Öncelikle Allah'tan tüm depremzedelere yardımcı olmasını diliyorum. Elimizden dua etmek geliyor. Maddi yardımımızı da yaptık. Başka ne yapabileceğimizi düşünüp kan vermeye geldik. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Elimizden bunlardan başka bir şey gelmiyor. Şu anda da kan merkezi dolu. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu" dedi.

    "ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN"
    Kızılay'a gelerek kan veren Ergün Usta ise, "Sabah kalktığımızda depremi duyduk. Yaralılar için kan vermeye koştuk. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının da başı sağ olsun. Allah yardımcı olsun bu havada çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

        AVCILAR'DA DA KAN VERMEYE KOŞTULAR
        Alışverişlerini bırakanların yanı sıra Almanya'dan yakınlarını görmek için Avcılar'a gelip felaketi duyan anne ve kızı da sıraya girerek kan bağışında bulundu. Avcılar Kızılay Şube Başkanı Özdemir Paşaoğlu karşılaştıkları büyük ilgi nedeniyle bölgedeki Avcılar Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı'na ait davet salonunun kan bağış yeri olarak düzenleneceği açıkladı.

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