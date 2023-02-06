Sakarya'da deprem son dakika 2023! 6 Şubat Sakarya'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Sakarya Karasu, İzmit, Gölcük, Kocaeli... KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

Sakarya'da deprem olup olmadığı hakkında aramalar hız kazandı. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Peki, 6 Şubat Sakarya'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar!
SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma yol açtı. Yurtta sismik hareketlilik sürerken Sakarya'da 5.5, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ileri sürülüyor. Ancak konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama gelmedi.
ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI
Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.