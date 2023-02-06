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    • 06.02.2023 15:52
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    Sakarya'da deprem son dakika 2023! 6 Şubat Sakarya'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Sakarya Karasu, İzmit, Gölcük, Kocaeli... KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

    Sakarya'da deprem mi oldu sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma yol açtı. Depremin Sakarya'da da gerçekleştiği iddia edildi. Peki, 6 Şubat Sakarya'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sakarya’da deprem son dakika 2023!

    Sakarya'da deprem olup olmadığı hakkında aramalar hız kazandı. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Peki, 6 Şubat Sakarya'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar!

    SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük yıkıma yol açtı. Yurtta sismik hareketlilik sürerken Sakarya'da 5.5, Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ileri sürülüyor. Ancak konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama gelmedi.

    ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI
    Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

        "TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkenin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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        Erdoğan’dan depremle ilgili açıklamalar
        Haberler Güncel Sakarya'da deprem son dakika 2023! 6 Şubat Sakarya'da deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Sakarya Karasu, İzmit, Gölcük, Kocaeli... KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!
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